Kolik bude stát ropa během prázdnin?

Důvody růstu ceny ropy

Důvody růstu ceny ropy není potřeba hledat daleko. Cena ropy roste, protože stoupá poptávka po této surovině. V Evropě ubývají restrikce omezující volný pohyb. Země s nízkým rizikem koronaviru obnovují pravidelné letecké linky. Nezanedbatelný fakt je i dlouhodobě podfinancovaná těžební struktura ropných polí. Aby zůstalo stejné množství ropy na trhu, budou ropné společnosti nuceny investovat nemalé prostředky do technické obnovy těžebního parku. Je tedy něco, co naznačuje možný pokles cen ropy?

Důvody pro pokles cen ropy

V podstatě jsou jen dva. První je úspěšná dohoda mezi Iránem a USA o zrušení embarg na íránskou ropu. To by automaticky znamenalo 2 milionů barelů ropy denně na komoditním trhu. Cena ropy by určitě klesla. Druhým důvodem je klesající dolar. Ten má navíc pro další pokles otevřený prostor. Dolar pod 20 korun českých by čeští řidiči uvítali. Jenomže tyto poklesy budou vždy jen dočasné. Proč?

Ekologie v boji proti ropě

Čím dál víc roste požadavek na přechod od vyžívání fosilní energie na obnovitelnou energii. Jenomže nyní nejde už jen o ekologické aktivisty nebo politiky bijící se za ekologií, ale otěže boje převzali investoři a akcionáři. Ve světě investic se čím dál víc dbá na značku ESG (ekologie, společnost, řízení), která představuje kritéria pro hodnocení firem. Ropné společnost jsou v tomto hodnocení velmi nízko. Jelikož tento index bude čím dál víc rozhodující pro investory, akcionáři tlačí na to, aby se ropné společnosti se staly více ekologickými. V praxi to znamená změnu byznys modelu. Společnosti by se neměly již věnovat těžbě, ale naopak využít své znalosti pro výrobu zelené energie. Ropné společnosti by měly dobrovolně těžbu ropy omezovat. Je evidentní, že tento trend přinese hlavně zdražení černého zlata.

Matěj Široký