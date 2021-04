Blíží se oslabování amerického dolaru?

Velký americký dluh

USA pomalu ztrácejí postavení světového hegemona. Bývalý prezident Donald Trump velmi dobře pochopil situaci, že pokud se Spojené státy budou chtít v této pozici udržet, musejí zůstat vnitřně silné. Tuto myšlenku vyjádřil ve svém hesle America First. I když se Trumpovi dařilo nastartovat americkou ekonomiku a zvýšit zaměstnanost, souboj se státním dluhem prohrál. Americký státní dluh tvořil v roce 200153,2 % HDP. Za rok 2020 se odhaduje, že přesáhl 100 % HDP. A bude hůř. Nově zveřejněná data ukazují, že pouze za poslední americký fiskální půlrok od října 2020 do března 2021 dosáhly státní výdaje deficitu 1,7 bilionu amerických dolarů. To je schodek veřejných financí přes 18 %. Jistě za to může koronavirus a masivní záchranný Bidenův plán ve výši 1,9 bilionu dolarů, ale stav amerických veřejných financí je i tak alarmující. Jen pro představu, minulý rok činil schodek rozpočtu za stejné období 743,5 miliard dolarů. Co se bude dít s kurzem dolaru?

Historický vývoj

Z pohledu do historie vyplývá, že vždy, když měly USA velký deficit, úrokové sazby dolaru rostly. To můžeme pozorovat právě v této chvíli. Americký desetiletý dluhopis nabízí zúročení 1,7 %, zatímco německé dluhopisy se obchodují se zápornými sazbami, kdy půjčující ztrácí. Růst amerických dluhopisů je logický v tom, že nabízejí zahraničním investorům lepší zúročení, protože americká vláda potřebuje jejich kapitál. Druhá fáze nastává ve chvíli, kdy americké úrokové sazby nebudou moci růst, protože dostoupí svého vrcholu. Této fáze jsme ještě nedosáhli. Následná třetí fáze spočívá v oslabení dolaru, aby USA mohly dostát svým závazkům. K tomu by mělo dojít v horizontu šesti či více měsíců. Dolar vstoupí do fáze oslabování.

Predikce vývoje dolaru

Pokud se nestane nic nepředvídaného, jako například silný zásah Fedu, měl by kurz dolaru posilovat, dokud budou sazby na amerických dluhopisech růst. Když se růst zastaví, protože si Amerika nebude moc dovolit tak velké náklady na obsluhu svého dluhu, začne dolar oslabovat. Toto oslabování by mělo trvat minimálně rok nebo dva, než se americká ekonomika znovu oživí.

