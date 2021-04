Zadlužení zemí eurozóny skokově vzrostlo

29. dubna 2021 štítky Koronavirus Měnová politika čtení na 2 minuty

Není žádným překvapením, že dluh zemí EU kvůli koronaviru vzrostl. Obecnou strategií jednotlivých států Evropské unie bylo vyplácet štědré podpory, aby se během uzávěr udržela ekonomická síť firem. Již před rokem francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že uzávěry jsou nutné, ať to stojí, co to stojí. Účet za rok 2020 je už na stole a krize ještě zdaleka zažehnána není.