Kdy odstupné náleží?

Dle zákoníku práce mají na odstupné nárok zaměstnanci, kteří obdrží od zaměstnavatele výpověď pro důvody, na kterých nenesou vinu, tedy z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, nadbytečnosti zaměstnance nebo nesmí-li zaměstnanec ze zdravotních důvodů konat svoji práci dle příslušného lékařského posudku svoji práci, přičemž zjednodušeně k těmto zdravotním problémům došlo právě v souvislosti s vykonávanou prací.

Příklad 1) Výpověď zaměstnance

Paní Kateřina (36 let) pracuje u zaměstnavatele XY již 10 let. Nyní má možnost pracovat na zajímavější a lépe ohodnocené pracovní pozici pro jiného zaměstnavatele. Pracovní poměr u zaměstnavatele XY ukončí tedy výpovědí. Paní Kateřina odstupné od svého zaměstnavatele XY nedostane, přestože pro něj skvěle pracovala 10 let. Při podání výpovědi zaměstnancem odstupné nenáleží bez ohledu na další okolnosti.

Příklad 2) Různý počet odpracovaných let a stejný výpočet odstupného

Pan Martin (47 let) u zaměstnavatele pracuje 3 roky a jeho kolega Filip (49 let) dokonce 15 let. Oba zaměstnanci obdrží od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost a oběma vznikne nárok na odstupné. Oba přitom obdrží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, protože pracovali u zaměstnavatele déle než dva roky. S ohledem na výpočet odstupného je tedy jedno, zdali pracovní poměr trval 3 roky nebo 15 let.

Příklad 3) Obdržení odstupného od dvou zaměstnavatelů

Paní Gabriela (30 let) pracuje současně dlouhodobě pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Od jednoho zaměstnavatele obdržela výpověď pro nadbytečnost v březnu a od druhého v květnu. V obou případech jí náleží odstupné. Nárok na odstupné se posuzuje v každém zaměstnání zvlášť. Během roku je tedy možné dostat odstupné i např. od dvou zaměstnavatelů, jako je tomu v případě paní Gabriely.

Petr Gola