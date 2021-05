Měď na rekordních hodnotách

Zatímco zlato anebo stříbro stagnují, kovy používané v průmyslu zažívají strmý růst. Tuna mědi se dnes obchoduje okolo 10 tisíc amerických dolarů, což je nejvíc za posledních 10 let. Blíží se tak zatím rekordní hodnotě z roku 2011, kdy stála 10190 dolarů.

Ukazatel zdraví světové ekonomiky

Měď od začátku letošního roku posílila o 25 %. Silný růst této průmyslové komodity ukazuje, že poptávka po tomto kovu ve světě stoupla a že se silně obnovuje průmyslová aktivita, která měď využívá. Avšak větší vliv na růst ceny mají spíše různé podpůrné balíčky a dotace od státu než reálný stav světové ekonomiky. Velkou měrou se na něm podílí Čína, která v současnosti tvoří více než polovinu světové poptávky po tomto kovu. Jenomže i čínská vláda posílá diskrétně velké částky do svého průmyslu, aby mu pomohla zotavit se z odstávky způsobené koronavirem a hlavně aby získala výhody na světových trzích před ostatními státy. Ještě je tu však jeden aspekt, který bychom neměli podceňovat.

Měď a zelená ekonomika

Měď se nepoužívá jen v klasickém strojírenství nebo na výrobu elektrického vedení. Velká poptávka po ní je způsobená tím, že značnou část státních dotací a pobídek podmiňují investice do zelené ekonomiky a oblasti obnovitelných zdrojů. Tyto investice procházejí spektrem všech lidských činností. Konkrétním příkladem může být výroba elektromobilů. Na jeden elektromobil se v současnosti použije mezi 40 až 60 kilogramy mědi, zatímco v klasickém autě se spalovacím motorem je to v průměru 23 kilogramů. Podle různých expertů by měl trh s elektromobily v následujících letech vyrůst až desetkrát. Další segmenty, v nichž poptávka po mědi raketově roste, jsou solární panely a větrné elektrárny. Netáhne ji tedy pouze současný růst ekonomiky po pandemii, ale změna nového paradigmatu přístupu k energiím. Nic tedy nebrání, aby cena mědi dále rostla, zvláště pak máme-li cyklickou vizi ekonomiky. Měď se právě nachází na začátku svého cyklu.

Matěj Široký