Jak dnes spořit a zároveň porazit inflaci?

Spořit nebo si půjčit?

První, možná nejpřekvapivější, je změna mentality. Dnes se naopak vyplatí peníze půjčovat. Pokud má člověk rozumný investiční záměr, nebo chce rozjet vlastní podnikání, může si v současnosti dovolit velmi levně půjčit peníze. Avšak i zde platí, že by je měl rozumně investovat do něčeho, co si zachová hodnotu. Měl by mít stabilní příjem a zaměstnaní, které neohrozí koronakrize. A to nejdůležitější je, že by investiční záměr měl být maximálně pětiletý. V opačném případě hrozí, že centrální banky mezitím změní svoji politiku a zvednou úrokovou sazbu. V tom případě by se následná fixace úroku mohla značně prodražit.

Investice do dluhopisů

Druhou možností je nákup českých protiinflačních dluhopisů. Tuto variantu by měl uvážit každý konzervativní investor, protože peníze budou aspoň úročeny o inflaci. Jedinou nevýhodou je, že po dobu pěti let nelze s penězi disponovat.

Aktivní přístup spravování osobních financí

Poslední možností je vlastní aktivní přístup k investování do finančních aktiv. Akcie v dlouhodobém horizontu představují ziskovou investici. Jen ten horizont musí být dostatečně dlouhý. Navíc i v případě velkých změn budou firmy, které přežijí vše. Například akcie Nestlé jsou obchodovatelné od roku 1905 na burze v Curychu. Přežily tedy obě světové války.

Matěj Široký