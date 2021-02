Jak funguje distribuce peněz přímo lidem?

Tištění peněz se prakticky od roku 2008 používá na záchranu světové ekonomiky. Tento nástroj se často kritizuje z důvodu, že způsobuje nárůst cen jak burzovních aktiv, tak třeba i nemovitostí . To má za následek, že bohatí lidé bohatnou a chudí chudnou. Jednou z alternativních cest využití tzv. helikoptérových peněz jinak je možnost dát peníze přímo lidem.

Trumpův šek

Na konci března 2020 se Donald Trump rozhodl poslat šek každému Američanovi. Jednalo se o překvapivý krok, protože je to hlavně radikální levice, která dlouhodobě upozorňuje, že z tištění peněz mají zisk především bohatí a bankovní instituce. Na tento šek neměli nárok nejbohatší Američané s příjmem vyšším než 100000 dolarů za rok. Částka na šeku byla pro všechny stejná, a sice 1200 dolarů, plus příplatek 500 dolarů za dítě. Čtyřčlenná rodina tak dostala jednorázově celkem vysokou částku 3400 dolarů.

Nastartování spotřeby

Myšlenka rozdávání peněz přímo lidem není založená jen na vyvážení efektu kvantitativního uvolňování pro banky a burzu. Jde především o to, že nečekané peníze by měly navíc pomoct nastartovat ekonomiku, a to nejlépe lokální. Americká vláda si od tohoto činu slibovala, že Američané hned získané peníze utratí a tím pádem se podaří nastartovat spotřebu. Zde se však ukázalo, jak mylné jsou předpoklady ekonomických teoretiků.

Skutečné využití peněz

Newyorský Fed (Federální reservní systém) podrobně zanalyzoval chování příjemců této podpory. Pozitivním faktorem bylo, že více než 89 % dotázaným peníze pomohly. Medián vyplacené pomoci dosahoval částky 2400 dolarů. Překvapující však bylo využití peněz. Pouze 29 % účastníků využilo peníze k bezprostřední spotřebě. 36 % si peníze schovalo na horší časy. 35 % dotázaných využilo šek k zaplacení dluhů. Záměr americké vlády se tedy příliš nezdařil, Američané utrácet nezačali. Reálná ekonomická situace lidí bude naopak horší, než se soudilo, což potvrzuje ona třetina lidí, která se rozhodla danou částku uspořit. Američané se do budoucnosti dívají spíše se silnými obavami.

Matěj Široký