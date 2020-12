Tři faktory, které ovlivní investice v roce 2021

1. Centrální banky

Rozhodnutí centrálních bank je naprosto klíčové. Pokud vydají ještě větší množství peněz a pošlou úrokové sazby ještě víc do záporu, budou trhy i nadále růst. Všechny budoucí propady burzovních trhů budou nakoupeny centrálními bankami. Tato situace sice z dlouhodobého hlediska povede ke ztrátě důvěry v peníze a následně k hyperinflaci, nikdo ovšem neví, na jak dlouho. Centrální banky tak mohou způsobit, že i rok 2021 bude pro akcie růstový.

2. Oživení ekonomiky díky úsporám občanů

Druhým faktorem, který zásadně ovlivní ekonomický vývoj, bude chování spotřebitelů. Buď se rozhodnou své peníze, které si našetřili během lockdownu, utratit. Anebo budou naopak ještě více šetřit kvůli obavám z nejisté budoucnosti. Politici a centrální bankéři si samozřejmě přejí první možnost, ale je třeba říct, že jen málokterá vláda ve světě před koronavirem obstála. Získat důvěru ze strany občanů bude velmi těžké.

3. Inflace

Zcela zásadní bude cena ropy, elektřiny, plynu a dalších surovin. Vzhledem k tomu, že během roku 2020 byla těžba surovin omezená stejně jako následně i investice do jejich produkce, je pravděpodobné, že budou energetické firmy muset hodně investovat, aby uspokojily narůstající poptávku. Tyto investice se pak odrazí na cenách. Zdražení surovin se následně promítne do všech cen. Zde se opět vracím k prvnímu bodu, a to k centrálním bankám. Hlavní a zároveň nejtěžší dilema bude spočívat v otázce, zda narůstající inflaci zastavit, či nezastavit zvýšením úrokových sazeb. To by inflaci sice zpomalilo, ale zároveň by to poslalo dolů akciové trhy. Hypotéky by se naopak zdražily.

Matěj Široký