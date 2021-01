Tři špatné zprávy pro světové trhy

Riziko vnitřního konfliktu v USA

Obrázky davů obklopujících americký Kapitol oblétly svět. Přední světoví politici a influenceři sociálních sítí začali mluvit o útoku na demokracii a o pokusu o převrat. Na tyto zprávy americké akciové trhy nereagovaly. V odpověď na dění v Kapitolu začaly sociální sítě rušit profily zaangažovaných lidí a dokonce vyřadily účet dosluhujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. I když Joe Biden posílil své pozice v americkém Senátu a čekají ho dva roky velmi silného mandátu, obyvatelstvo USA zůstává rozděleno. Trh prozatím tato rizika nebere v úvahu, ale na jak dlouho?

Zmizení čínského miliardáře Jacka Ma

Excentrický miliardář Jack Ma se ztratil z veřejného prostoru. Jeho zmizení se dává do souvislosti s jeho nedávnou kritikou čínské komunistické strany. Jack Ma patřil coby nejbohatší Číňan a zakladatel společnosti Alibaba k nejznámějším čínským občanům v západním světě. Představoval symbol čínského úspěchu, navíc neváhal často upozorňovat na světové problémy. Tentokrát se zdá, že zašel příliš daleko. To je velmi špatná zpráva, protože to ukazuje silné napětí v Číně, která si dovolí zautočit na svého nejbohatšího muže. Jde také o jasný signál, že čínská komunistická strana neváhá k udržení pořádku nasadit všechny prostředky. Co platí pro vnitřní politiku, je platné i pro tu zahraniční. Čína bude i nadále tvrdě hájit své zájmy.

Elon Musk: nejbohatší muž světa

To však jistě není špatná zpráva pro Elona Muska, když se podíváte na žebříček nejbohatších lidí světa. Nyní v pořadí druhý muž Jeff Bezos se opírá o Amazon. Tato společnost měla v roce 2011 zisk přes 11 miliard. Rok 2020 by měl znamenat růst minimálně o 40 procent zisku pro Amazon. Třetím nejbohatším je Bill Gates, který vlastní podíl v Microsoftu, má pravidelné roční zisky přes 50 miliard dolarů. Muskova společnost Tesla byla ještě do roku 2019 ve ztrátách. Rok 2020 by pro ni měl snad skončit v zelených číslech se ziskem jedné miliardy. Vysoká cena akcií Tesly podtrhuje paradox, že i tak relativně malý zisk stačí na světové prvenství v žebříčku boháčů.

Matěj Široký