Kdo skutečně nejvíc vydělal na aféře GameStop?

Riziko prodeje na krátko

Prodej na krátko patří k základním nástrojům finanční spekulace. Investorovi sice umožní zbohatnout na poklesu cen akcií, ale na rozdíl od jejich jednoduchého nákupu investor riskuje, že jeho ztráta může být daleko větší než 100 procent. Pokud si zkrátka například koupí jednu akcii za 100 dolarů a firma zkrachuje, přijde jen o 100 dolarů. U prodeje na krátko je to jinak, protože pokud akcie začne růst, může být ztráta teoreticky nekonečná. Akcie GameStopu vzrostla z ceny 19 dolarů za kus na 347 dolarů, a to během deseti obchodovatelných dnů. Pokud by se fond rozhodl uzavřít svoji krátkou pozici při nejvyšší ceně, prodělal by neskutečných 1800 procent ze své investice.

Hvězda a hlavní poražený GameStopu

Hodně se mluvilo o traderovi Keithu Gillovi, který je především známý jako youtuber. Ten ohlašoval nástup do pozice GameStop již na začátku ledna. Údajně se mu podařilo vydělat z počáteční investice 755 tisíc dolarů 48 milionů. Naopak nejznámějším poraženým byl velký hedgový fond Melvin Capital, který ztratil přes 57 procent ze svých aktiv, což představuje ztrátu čtyři a půl miliardy dolarů. Pokud bychom však zůstali jen u těchto dvou příkladů, mohli bychom se dopustit mylného závěru, že malí hráči porazili velký fond.

Jak to bylo?

Čísla však říkají něco jiného. Podíl malých investorů na nákupech akcií GameStop se pohyboval každý den mezi 20 až 25 procenty. Jinak řečeno, malí investoři se připojili do hry, ale 75 až 80 procent nákupů bylo prováděno zase spekulativními fondy. Největší podíl malých investorů byl paradoxně v den, kdy cena akcií GameStop dosáhla svého vrcholu. Tehdy se podíleli na nákupech 30 procenty. Jako vždy si malí investoři vybrali nejhorší moment pro vstup do pozice. Investoři z internetových fór finanční systém nejen,že nepoložili, ale namísto toho dopadli jak sedláci u Chlumce.

Matěj Široký