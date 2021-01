Jak investovat s ohledem na rizika?

Chyba nedostatečné analýzy

Mnoho soukromých investorů se dopouští chyby spočívající ve velmi povrchní analýze, která uvažuje obecně všechna aktiva. Investor si například řekne: Když stoupají akcie, cena zlata klesá. A naopak. Jenomže skutečnost je jiná, tyto jednoduché korelace platily před 30 lety, kdy byl trh velmi blízko reálné ekonomice a trhy nebyly komplexní a globální. Nakupovat aktiva jen na základě těchto obecných úvah je nebezpečné.

Odhadnout riziko investice

První otázkou a v podstatě tou dnes nejdůležitější je, jak velké riziko jsme schopni při investici nést. Ještě než se rozhodneme pro danou investici, měli bychom se zamyslet nad tím, jaká aktiva máme hledat s ohledem na situaci. Riziko daného finančního aktiva bude vždy záležet na ekonomickém kontextu. Jak je třídit podle rizika?

Druhy investice podle rizika

Důležitá otázka tedy zní, kdy je čas na trzích riskovat a kdy naopak hledat jistotu a zachování hodnoty investovaného kapitálu. Nikdy nesmíte zapomenout na to, že i nejbezpečnější investice zůstává riziková. U investic by měla platit přímá úměra mezi ziskem a riskem. Čím větší risk, tím by měla být performance aktiva větší. Z hlediska rizik tak můžeme za nejbezpečnější považovat státní dluhopisy. Následují akcie velkých firem a korporátní dluhopisy nejlépe hodnocených společností. Poslední druh aktiv, která jsou těmi nejrizikovějšími, závisí na ekonomické konjunktuře. Sem spadají akcie menších firem, společností založených na ekonomických cyklech. Toto dělení je samozřejmě jen základní a tím pádem velmi obecné. Při investici je dále nutné tyto druhy aktiv lépe rozdělit, abychom mohli odhadnout riziko. Neměli bychom však zapomenout na to, že každá investice je různě riziková a míra rizika nezáleží jen na druhu aktiva, ale i na aktuálním dobovém kontextu.

Matěj Široký