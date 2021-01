Soumrak nad sociálními sítěmi?

Na události ve washingtonském Kapitolu doplatily nejvíc sociální sítě. Ty nejenom že změnily svět, ale i tím světem také hýbou. Dominantní postavení, jež sociálně sítě zaujímaly v minulé dekádě, se zdá být ohrožené. Neznamená to, že by v současnosti existovaly alternativy, ale možná přišel čas na pomalou změnu.

Signal a Telegram

Dvě souběžné události spustily stahování alternativních služeb Signal a Telegram prostřednictvím Apple Store a Google Store. Ty se staly dvěma nejstahovanějšími aplikacemi za poslední týden ve světě. První událostí byla změna podmínek služeb WhatsApp. K chatům na WhatsApp má od nynějška přístup i Facebook. Stalo se to, před čím mnozí varovali, když v roce 2014 Facebook WhatsApp za 16 miliard dolarů koupil: hodlá data z této služby využívat spolu s facebookovým profilem. Jinak řečeno, Facebook o vás bude mít ještě větší přehled. Po vlně odchodů a odinstalování aplikace WhatsApp se Facebook začal dušovat, že vše je trochu jinak a o sledování uživatelů nejde. Rozhodl se počkat se změnami podmínek využívaní WhatsApp z 8 února na 15 května 2021. Druhou událostí bylo odstřihnutí účtu Donalda Trumpa. V prezidentských volbách Trump získal 74 milionů hlasů, a pokud by přešel na jiné sítě, spousta Američanů ho bude následovat.

Muskův tweet

Pomyslný hřebíček do rakve pak zatloukl nový nejbohatší muž planety Elon Musk. Ten vyzval na svém Twitteru k přechodu ke službě Signal. Jaká byla reakce? Na americké burze vzrostla společnost Texas Signal Advance (SIGL) až o 1500% procent během jediného dne. To se zdálo celkem očekávané. Až na to, že tato společnost nemá s danou aplikací nic společného, proto její hodnota následně spadla téměř na původní úroveň. Nakupování akcií, zvláště v USA, se stalo módou pro mnohé drobné investory. To však neznamená, že by měli nějaké velké ponětí o tom, co nakupují.

Vývoj akcií Facebooku a Twitteru

Není divu, že akcie sociálních sítí reagují poklesem. Twitter se na konci roku 2020 prodával za 54,15 dolarů za akcii, přičemž 15. ledna se akcie dala pořídit za 45, 18 dolarů. Akcie Facebooku se za stejné časové období dostaly z hodnoty 273 na 251, 36 dolarů. Akcie tedy začaly mít krátkodobou sestupnou tendenci. Sociální sítě dosáhly svého vrcholu, nyní nás čeká pomalý ústup. Rychlost tohoto klesání bude určující pro ceny akcií. Jejich koupě je tak na počátku roku 2021 velmi spekulativní.

Matěj Široký