Volné peníze a důchod

20. listopadu 2020 štítky Investice Penze přečtete do minuty

S relativně nízkým státním důchodem musí v budoucnu počítat osoby samostatně výdělečně činné, neboť pro důchodové účely je rozhodujícím ročním příjmem vyměřovací základ, ze kterého bylo skutečně zaplaceno sociální pojištění. Budoucí důchodové nároky nelze tedy posuzovat dle dosažených ročních příjmů ani dosaženého zisku. Vyměřovacím základem je totiž polovina zisku, případně minimální vyměřovací základ, jestliže je vyšší než skutečný vyměřovací základ. Řada OSVČ bude mít značně nižší důchod, než aktuálně čekají.

Příklad

Podnikatelka Romana měla za loňský rok příjem 825000 Kč, výdaje uplatnila 60% výdajovým paušálem. Hrubý zisk byl tedy 330000 Kč (825000 Kč × (825000 Kč × 60 %). Vyměřovací základ činil 165000 Kč (330000 Kč × 50 %), což odpovídá hrubé měsíční mzdě 13750 Kč.

Vlastní finanční plán

Forma vlastního zabezpečení na penzi musí samozřejmě primárně odpovídat finančním preferencím, osobnímu sklonu k riziku, finančním možnostem a nárokům na zajištění v penzi. Univerzální rada neexistuje a každý by si měl vytvořit vlastní finanční plán a harmonogram. V dobré finanční situaci a dostatečně vysoké „železné rezervě“ na běžném účtu je vhodné volné peníze investovat nebo spořit, v závislosti na preferencích. Mnohdy právě koncem roku z důvodu obdržení odměn v práci nebo hospodaření s přebytkem je možnost poslat na vybrané finanční produkty mimořádné platby. S ohledem na nepříznivé důchodové vyhlídky je to rozumný krok. Samozřejmě za předpokladu, že kvůli „nezdravě vysokému“ vlastnímu důchodovému spoření je aktuální životní úroveň zbytečně citelně nižší. Finanční současně a budoucnost by měli být v určité harmonii, plánovat budoucnost na úkor radostné přítomnosti není rovněž správné.

Petr Gola