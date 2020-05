Příjmy pouze z nájmu

Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, a to bez ohledu na celkovou roční částku takových příjmů. Současně však takový příjem nezakládá účast na pojištění. Co to v praxi znamená?

Lidé pouze s příjmy z nájmu nejsou pro účely placení zdravotního pojištění ani zaměstnancem, ani OSVČ. Pokud nejsou současně státními pojištěnci (např. péče o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let), potom jsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů. Všechny OBPZ si přitom musí měsíčně zdravotní pojištění samy platit. V roce 2020 v částce 1971 Kč. Měsíční platbu zdravotního pojištění je přitom nutné provést vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Žádná úleva od placení

Epidemie koronaviru citelně ekonomicky zasáhla osoby samostatně výdělečně činné. Jednou z vládních pomoci je i prominutí zdravotního pojištění za měsíce březen až srpen v minimální výši 2352 Kč. Pro OBZP však k žádné úlevě při placení zdravotního pojištění nedošlo. I za měsíce březen až srpen musí platit částku 1971 Kč.

Dobrovolné důchodové pojištění

Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní ani invalidní důchod přiznán. Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let. U invalidního důchodu je minimální doba pojištění odstupňována dle věku. S ohledem na podmínky pro přiznání státního důchodu je pro lidi pouze s příjmy z nájmu dobré se na místně příslušné OSSZ přihlásit k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění v roce 2020 činí 2439 Kč.

Petr Gola