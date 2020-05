Odložení platby nájmu

Nájemci ve finančních problémech mohou využít za období od 12. 3. do 31. 7. 2020 odložení nájmu. Při využití této legislativní pomoci z důvodu epidemie koronaviru přitom nemohou obdržet od pronajímatele výpověď.

7. května 2020 štítky Bydlení Právo přečtete do minuty

Pro všechny pronajímatele je výhodné mít s nájemci dobré dlouhodobé vztahy. V případě dočasných finančních problémů nájemce je možné situaci řešit např. dočasným snížením nájemného s možností doplacení dlužného nájemného v následujících splátkách. Uvedená situace je pro pronajímatele finančně výhodnější než úplné odložení plateb nájemného.

Související Hypotéka není pro všechny

Výběr nájemce se nevyplatí podcenit. V praxi dochází k situaci, že někteří majitelé nemovitosti svůj záměr s investičním bytem právě z důvodu špatných zkušeností s neseriózním nájemcem přehodnotí a raději byt prodají, aby již neměli žádné starosti, a poohlídnou se po jiné investici.

Oznámení pronajímateli

Dle § 3 zákona č. 209/2020, odstavce 3) nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu doloží okolnosti prodlení od příslušného úřadu práce ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit příslušné podklady.

Doplacení nájemného do konce roku

Nájemci, kteří využijí možnosti neplatit nájemné po uvedené období, musí dlužné nájemné pronajímateli uhradit do konce roku 2020. Neuhradí-li nájemce do konce roku 2020 všechny své pohledávky na nájemném za období od 12. 3. do 31. 7. 2020, potom má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Výhoda dlouhodobého smluvního vztahu

Pro solidní nájemce je tedy výhodnější případně složitější finanční období zvládnout a nadále platit nájemné dle uzavřené smlouvy, neboť např. doplatit koncem roku nájemné za několik měsíců by pro ně mohl být již velmi obtížně řešitelný finanční problém.

Služby za užívání bytu se platit musí

Možnost odložení plateb pronajímateli se týká pouze samotného nájemného, veškeré platby za služby spojené s užíváním bytu, tj. např. elektřina, vodné a stočné, plyn, musí být nadále řádně placeny.

Petr Gola