Čekáte návštěvu? Přinášíme vám rychlé, ale účinné tipy, jak učinit interiér útulnějším

Obdrželi jste zprávu, že někdo z vašich příbuzných či známých míří do vašeho města a při té příležitosti vás hodlá navštívit? Možná, že váš domov není úplně dokonalý, ale je váš. Přesto je přáním každého, aby se návštěva cítila co možná nejlépe. Existují drobné triky, díky kterým se jim od vás nebude chtít ani odjíždět.

Nejdříve zjistěte, zda se jedná pouze o krátkodobou návštěvu, anebo zda hodlají hosté i přenocovat. Mimo pohoštění by to znamenalo připravit pro ně i spaní a veškeré pohodlí.

Vyskládané ručníky v koupelně

Vyskládané ručníky neutrálních barev působí pohostinně, příjemně a navíc, když jsou čerstvě vyprané, krásně voní. Možná to zní jako banalita, ale takto nachystané ručníky nejenže vypadají hezky, ale také přispějí k zútulnění a příjemnému pocitu. Vyskládat je můžete na komodu nebo do pěkného košíku.

Pokoj pro hosty

Jestliže budou hosté zůstávat i na noc, připravte jim pokoj. Na nočním stolku by neměla chybět čerstvá kytička, případně drobná kytka v květináči. Kytka je tou nejlepší dekorací a rozhodně kupte další do kuchyně na stůl nebo do obýváku na konferenční stoleček. Postel by měla být čistě povlečená a ještě lepšího efektu docílíte přidáním polštářků a přehozu. Připravit můžete i malé potěšení – přidejte malou bonboniéru. Čokoláda je luxusní záležitost a nikdy nezklame.

Ovoce v kuchyni

Do kuchyně umístěte misku s čerstvým ovocem. Působí osvěžujícím dojmem a pokud je krásně barevné, ovlivňuje pozitivně náladu. Navíc představuje rychlou, zdravou a chutnou svačinku pro vaše hosty. I když nebudete mít čas na velké gruntování, nevadí. Hlavně se snažte o organizovanost a aby se nikde zbytečně nic nepovalovalo. Díky těmto drobným trikům vykouzlíte dojem útulného domova.

Použijte stylové tácky

Ať už máte nějaké věci na komodě, stolku nebo kuchyňské lince, lépe vypadají, když mají nějaké ohraničení. Například kávovar, dóza s kávou, cukrem, krabička s čajem hned bude vypadat lépe na dřevěném nebo proutěném tácku, než jen tak ledabyle položené na lince či skřínce. Totéž platí o ovládačích na konferenčním stolku. Zkuste použít krabičku, tácek, misku a uvidíte, že místo bude hned působit organizovaným a uklízeným dojmem. Stejně tak klíče a příchozí pošta v předsíni.

Svíčky pro lepší pohodu

Svíčky nejsou pouze pro romantické večeře. Do každé místnosti přidávají teplo, vůni a pohodu. Umístěte je na tácek, talířek nebo dřevěné prkénko. Zdobit mohou stůl, komodu, okenní parapet, poličku. Umístěte je tak, aby byly vidět.