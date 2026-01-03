Poradna: Kolik mě bude stát provoz jednopokojového bytu?
štítky Domácnost Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 347×
Vojtěch: Plánujeme s přítelkyní koupi malého jednopokojového bytu, z finančních důvodů na větší byt nebudeme mít peníze. Náklady na hypotéku už máme předběžně spočítané, ještě potřebujeme vědět, kolik nás přibližně bude stát provoz malého bytu?
Veškeré výdaje spojené s provozem malého bytu se pochopitelně liší. Nelze jednoznačně říci, kolik přesně budete za daný malý byt platit. Tuto informaci si musíte zjistit v okamžiku, kdy budete daný byt kupovat. Nechte si předložit předpisy plateb za minulá období. Samozřejmě i tato částka se může následně od skutečnosti lišit, protože je rozdíl, zdali v daném bytě žila jedna osoba nebo dvě osoby. Celková částka za provozní výdaje se bude následně pochopitelně lišit v závislosti na spotřebě elektřiny, případně plynu, vody…
Předpis plateb
Základním finančním dokumentem pro majitelé bytu je zjednodušeno řečeno „předpis plateb“, který majitelům předkládá ten, kdo se v dané nemovitosti stará o veškeré ekonomicko-účetní záležitosti. V praxi to je zpravidla nějaká realitní kancelář nebo bytové družstvo. V daném předpisu plateb jsou většinou veškeré měsíční výdaje rozděleny na dvě položky. První položku tvoří výdaje spojené se správou domu (např. různé příspěvky, ze kterých se financují veškeré společné výdaje, případná splátka úvěru, příspěvky a poplatky související se správou daného domu, příspěvky na povinná pojištění…), ve druhé položce jsou následně zálohy na služby spojené s užíváním bytu (zejména vytápění, dodávku teplé a studené vody, úklid, osvětlení…). Mimo výdaje uvedené v předpisu budete muset navíc platit zálohy na elektřinu, případně i plyn, internet. Dodavatele elektřiny, plynu či internetu si samozřejmě můžete vybrat.
Zálohy a roční vyúčtování
Když budete mít k dispozici předpis a zálohy na elektřinu či internet od předešlého majitele, tak Vaše měsíční platby se nebudou od těchto částek zásadně lišit. Vždy za celý rok se následně provede roční vyúčtování a pokud jsou zaplacené zálohy během roku nižší než vypočtené roční částky, tak vzniká nedoplatek, v opačném případě přeplatek. Kdo šetří energiemi, ten zaplatí pochopitelně méně.
Skutečné náklady se mohou lišit
Abychom uvedli nějaké konkrétní částky, tak u malého jednopokojového bytu, ve kterém žijí dva dospělí lidé, kteří pracují a v bytě tak netráví příliš času, mohou činit měsíční výdaje v předpisu cca 4500 Kč, počítáme, že je dům v menším městě a nemá žádný úvěr a proběhla na něm rekonstrukce, ale majitelé jednotlivých bytů si spoří do fondu, aby mohli v budoucnu řešit nějaké opravy v domě. V bytě bude pouze elektřina, která se používá i na vaření, a měsíční platba bude činit cca 1000 Kč. Celkové měsíční náklady na provoz daného malého bytu do 40 m² pro dvojici by se mohly pohybovat okolo 5500 Kč.
Jak jsem zdůraznil výše, tato částka je pouze orientační, abyste měli nějakou představu a záleží především na finanční situaci daného domu, protože nejvíce hospodaření ovlivní případné splácení vysokého úvěru. Při koupi nemovitosti je tak velmi důležité znát celkovou ekonomickou situaci celého domu. Pokud nemá dům žádné dluhy a je celý opravený (např. má nové zateplení, novou střechu, nový výtah, nové stupačky, nové balkóny…), tak je to pochopitelně pro měsíční platby v budoucnu výborná zpráva oproti situaci, že dům teprve čeká velká a drahá rekonstrukce, na které bude nutné čerpat úvěry.
Daň z nemovitých věcí a pojištění
Do finanční kalkulace započítejte i platbu daně z nemovitých věcí a pojištění domácnosti. Daň z nemovitých věcí se v jednotlivých městech liší, protože celkovou částku daně z nemovitých věcí ovlivňují příslušné koeficienty. I po zvýšení daně z nemovitých věcí od roku 2024 se však roční částka daně u malého bytu liší o stokoruny od tisícikoruny v závislosti na příslušném městě a zmíněných koeficientech. Pojištění domácnosti se v žádném případě nedoporučuje podcenit a je dobré ho mít uzavřené co nejdříve.