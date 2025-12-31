Poradna: Dar bytu od rodičů a daně
štítky Daně Domácnost čtení na 3 minuty | přečteno 125×
Jindřich: Rodiče mi v listopadu darovali menší byt. Budu muset platit daně a případně jaké? Pokud budu muset platit daně s jakou částkou mám počítat?
Hned na úvod je nutno poznamenat, že dar od rodičů nepodléhá dani z příjmu, jak vyplývá z § 10, odstavce 3, písmena c) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., kde je uvedeno, že od daně z příjmů jsou osvobozeny bezúplatné příjmy při splnění zákonných podmínek, mimo jiné od příbuzného v linii přímé, což je v případě daru bytu od rodičů splněno. Pochopitelně se z daru bytu neplatí ani sociální a zdravotní pojištění, neboť povinnému pojistnému podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.
Související
Daň z nemovitých věcí
Předpokládám, že jste nyní v katastru nemovitosti veden jako vlastník předmětného malého bytu, což znamená, že budete mít povinnost platit daň z nemovitých věcí pro rok 2026. Daň z nemovitých věcí pro rok 2026 budou platit vlastníci nemovitosti zapsaní v katastru nemovitosti k 1. lednu 2026. Případná změna vlastníka nemovitosti v průběhu roku již nemá na daň z nemovitých věcí vliv, protože se daň z nemovitých věcí platí jednorázově. Pro rok 2025 platili daň z nemovitých věcí Vaši rodiče. V dalších letech již daňové přiznání podávat nebudete, protože se podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností, což se týká spíše rodinných domů.
Termín pro daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí standardně do konce ledna 2026 podat lidé, kteří nemovitost nabyli v průběhu roku 2025. S ohledem na daňové povinnosti daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí je přitom jedno, zdali předmětnou nemovitost získali koupí, darem nebo dědictvím. Na výpočet daně z nemovitých věcí nemá způsob nabytí nemovitosti vliv. Vzhledem k tomu, že 31. ledna je v roce 2026 v sobotu, tak se termín prodlužuje do 2. února. Veškeré daňové záležitosti si budete muset vyřizovat sám, neboť Vy jste vlastníkem předmětné nemovitosti.
Co ovlivňuje samotnou výši daně z nemovitých věcí?
Výpočet daně z nemovitých věcí je poměrně komplikovanější a celkovou částku daně ovlivňuje nejenom velikost předmětného bytu, ale i lokalita, neboť je zákonem stanoven koeficient dle velikosti města či obce a současně stanovují města a obce místní koeficient, který ovlivňuje výslednou daň z nemovitých věcí. Obecně platí, že ve větších městech se platí za stejně veliký byt na dani z nemovitých věcí vyšší částky.
Daň z nemovitých věcí zaplatíte v květnu
V případě, že je roční částka daně z nemovitých věcí do 5000 Kč, tak se platí daň z nemovitých věcí jednorázově, což bude velmi pravděpodobně i Váš případ. Daň z nemovitých věcí u menšího bytu v menším městě se pohybuje okolo tisícikoruny. V minulosti to bylo méně, ale od roku 2024 se daň z nemovitých věcí zvýšila. Ve větších městech nebo městech s vysokým místním koeficientem to bude více.
Závěrem
Obdržení menšího bytu od rodičů Vám nepřináší mnoho daňových povinností. Od daně z příjmu je dar osvobozen, jak jsem Vám uvedl výše, takže budete vyplňovat pouze daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a budete pro rok 2026 platit daň z nemovitých věcí, která u menšího bytu není vysoká. Přesnou částku daně z nemovitých věcí zjistíte od svých rodičů, kteří museli tuto daň platit pro rok 2025 a pokud ve Vašem městě či obci nedošlo ke změně příslušného koeficientu, tak bude částka této daně stejná i v roce 2026.