Poradna: Jak si snížím poplatky za SIPO?
štítky Domácnost Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 64×
Lucie: Jsem v důchodu. Pro všechny platby používám SIPO. Je to pro mě nejjednodušší. Dojdu na poštu a zaplatím v hotovosti. Účet používám jenom pro zasílání důchodu a výběr z bankomatu a výjimečně nějakou platbu. SIPO zase zdraží. Lze nějak snížit poplatky?
SIPO se v praxi používá k placení právnickým osobám, které mají s poštou uzavřenu smlouvu, nejčastěji se jedná o elektřinu, plyn, televizní a rozhlasový poplatek, vodu…, zejména tedy o základní povinné platby spojené s provozem domácností. Lze tak však platit i třeba pojistky. Výhodou SIPA je, že se jednou částkou uhradí všechny měsíční platby. Na příslušném rozpisu jsou samozřejmě všechny položky uvedeny. Kdo se nechce o jednotlivé platby individuálně starat a chce případně vše řešit s poštou, tak mu může SIPO situaci usnadňovat. Předpokládám, že je to i Váš případ, a proto SIPO používáte.
Související
Platba v hotovosti na poště
Jestliže platíte SIPO přímo na poště, tak dostáváte každý měsíc do své poštovní schránky přehled příslušných plateb, se kterým zajdete na poštu a máte vystaráno. Kdo využívá SIPO a nemá pro daný měsíc z různých důvodů příslušný předpis, tak si ho může snadno vyžádat na příslušné poště. Výhodou SIPA je, že není potřeba měnit částky trvalých příkazů, protože změny částek se do předpisu promítají. Právě platba na poště v hotovosti je nejdražší. V roce 2025 se platí 28 Kč, z toho 11 Kč za samotnou platbu na přepážce a 17 Kč za vyhotovení a zaslání příslušného předpisu.
Jak se zvýší částka od roku 2026?
Pokud budete své platby i nadále platit stávajícím způsobem, potom budete platit již 34 Kč, z toho 13 Kč za platbu na přepážce a 21 Kč za zaslání dokladu do schránky. Zdraží rovněž platba SIPO u doručovatele, a to na 39 Kč (platba SIPO u doručovatele 18 Kč a předpisu SIPO 21 Kč).
SIPO: Jak lze snížit poplatky pro rok 2026?
Pokud chcete snížit poplatky spojené se službou SIPO, potom je nutné si nechat zasílat předpis elektronicky na email a platit svolením k inkasu. Vyřídit tuto změnu je snadné, stačí se osobně s občanským průkazem dostavit na poštu, sdělit jim Vaše spojovací číslo, které máte přidělené pro SIPO a uvést email, kde chcete předpis dostávat. Dále je potřeba souhlasit s trvalým inkasem u Vaší banky. Danou záležitost lze vyřítit v internetovém bankovnictví, zpravidla však nelze na mobilu a je nutné vyřídit v počítači, opět je nutné jako základní údaj uvést Vaše spojovací číslo. V nabídce internetového bankovnictví je nutné souhlasit přímo s inkasem SIPO. Při zasílání předpisu na účet a platbou svolením k inkasu bude v roce 2026 poplatek 7 Kč. Jestliže by pro Vás byla daná záležitost příliš složitá, tak můžete poprosit o součinnost někoho z rodiny. Druhou možností je samozřejmě stále platit, jak jste zvyklá, ale za cenu vyššího poplatku.
Zrušit SIPO a navést individuální platby
Samozřejmě máte možnost zrušit SIPO a všechny platby řešit v bankovnictví individuálně, ale vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že tuto variantu nepreferujete. Tato varianta by byla nejlevnější, ale pro Vás taky nejpracnější. Pokud jste již na SIPO zvyklá, tak pravděpodobně budete chtít nadále danou službu využívat.
Závěrem
Jestliže budete využívat SIPO v roce 2026 stejným způsobem, tak budete měsíčně platit více, poplatek bude 34 Kč. V případě, že si necháte předpis zasílat emailem a budete platit svolením k inkasu, tak bude poplatek 7 Kč. Poplatky spojené s využíváním služby SIPA se mohou pochopitelně během času zase změnit.