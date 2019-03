Příjem z nájmu v daňovém přiznání

Autor: Petr Gola Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com Pro příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu je nutné vyplnit současně s daňovým přiznáním i přílohu číslo dva daňového přiznání. Ve kterých případech je nutné daňové přiznání podat a přitom se však daň z příjmu neplatí?

Výhodou příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu je, že se z nich neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. V praxi se jedná nejčastěji a dlouhodobý pronájem bytu. Příjem z pronájmu mohou mít zaměstnanci, živnostníci, penzisté nebo i studenti. Ve všech případech je nutné vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář a přílohu číslo dva. Výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Při uplatnění výdajového paušálu mohou výdaje za rok 2018 činit maximálně 300 000 Kč.

Přehledy se nevyplňují

Příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhají platbě sociálního pojištění a zdravotního pojištění, proto OSVČ tyto příjmy do přehledů o příjmech a výdajích vůbec neuvádí a ostatní daňoví poplatníci přehledy o příjmech a výdajích vůbec nevyplňují.

Sleva na poplatníka náleží vždy

I občané mající pouze příjmy z pronájmu uplatní v daňovém přiznání základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, stejně jako ostatní daňoví poplatníci. V praxi to znamená, že penzisté s ročním základem daně z pronájmu do 165 600 Kč, kteří kromě příjmu z pronájmu pobírají pouze starobní důchod, neplatí z příjmu z pronájmu žádné daně. Roční důchody za rok 2018 jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny do částky 439 200 Kč. Přestože v těchto případech nevzniká povinnost platit daň z příjmu, tak je nutné v zákonném termínu doručit na finanční úřad daňové přiznání.

Dílčí základ daně z pronájmu

V příloze číslo dva se v řádku č. 201 uvede roční příjem z pronájmu, v řádku č. 202 výdaje a dílčí základ daně z pronájmu potom do řádku č. 206. Stejná hodnota se následně uvede i do řádku č. 39 čtyřstránkového daňového přiznání na straně dvě.