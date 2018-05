Jak platit na zahraniční dovolené? Klidně kartou, ale hotovost se taky hodí

Na dovolené v cizině lidé často řeší dilema, zda si s sebou vzít hotovost v cizí měně nebo platit na místě kartou či vybírat z místního bankomatu. Záleží ale na destinaci i charakteru místa pobytu. Nejvíce argumentů hovoří pro platby kartou. A Češi podle statistik na dovolené takto platí stále častěji.

Platby kartou by měly být všude bez poplatků. Poplatek si ale může účtovat obchodník, u kterého platíte. Ten by to měl ale dát dopředu vědět.

Na pustém ostrově spoléhejte spíš na peníze v kapse

Pokud jedete na tradiční turistická místa, platby kartou ani výběry nebudou problém. I tak je dobré mít ale menší hotovost na drobnější nákupy nebo parkování. Na exotických ostrovech nebo v méně civilizovaných destinacích ale spoléhejte raději na peníze v peněžence. Podobné je to i s akceptováním karet při platbách v obchodech nebo za služby.

Exotickou dovolenou nahlaste raději bance dopředu

Před odletem do exotické destinace typu Asie, Jižní Amerika nebo Afrika dejte raději dopředu vědět své bance, kam se chystáte. „Důvody jsou jednoduché. Bankéř ví, v jakých destinacích nebude karta fungovat a může na to upozornit nebo transakce v těchto zemích dopředu povolí. Důvěryhodná banka totiž vždy při podezřelých transakcích klientovi volá,“ říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.Když bankéř ví, že jste v daný čas na daném místě, nebude platby kartou na místě vyhodnocovat jako neoprávněné a nebude vás otravovat telefonáty.

Noste radši dvě karty

V případě ztráty nebo krádeže karty co nejdříve kontaktujte svou banku a kartu nechte zablokovat. Ideální je vzít si s sebou platební karty dvě. Jednu nosit u sebe a druhou mít bezpečně uloženou například v hotelovém sejfu.

Hotovost vám nikdo nevrátí, peníze z karty ano

V případě ztráty nebo krádeže vám může banka kartu vydat znovu a zaslat do místa pobytu. Lze také využít službu Emergency cash pro vyzvednutí hotovosti.

„V případě krádeže nebo ztráty peněz v hotovosti samozřejmě nemůžete počítat s jejich náhradou. Ukradenou či ztracenou platební kartu ale můžete hned telefonicky zablokovat, a navíc je možné zpětně reklamovat případné neoprávněné transakce,“říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Pro použití platební karty v zahraničí hovoří také finanční stránka věci. Za směnárenské služby se běžně platí dvě procenta z hodnoty nakupovaných či prodávaných bankovek, minimálně pak částka v řádu desetikorun.

Nastavte si limity a zkontrolujte platnost

Před odjezdem si nastavte denní limit, případně i týdenní limit pro platby kartou nebo výběry. Když vám kartu někdo ukradne, nemusí zloděj přece hned utratit všechno, co na účtu máte. A zkontrolujte si platnost karty. Spoléhat se na prošlou kartu může pokazit celou dovolenou.

Trend je spíš platit kartou než vybírat

Češi si platby kartou oblíbili a platí tak stále častěji, a to i menší nákupy. Podle údajů Raiffeisenbank se počet plateb debetními kartami loni v létě meziročně zvýšil o polovinu. Objem transakcí stoupl o čtvrtinu. Debetní kartu v cizině pravidelně používá 13 procent klientů banky. Obliba tohoto způsobu placení roste evidentně rychleji, protože počet výběrů z bankomatů u českých turistů loni v létě stoupl jen o pětinu.

Výběry z bankomatů v zahraničí nebývají výhodné

Poplatek za výběr z bankomatů se běžně pohybuje kolem 80 až 100 Kč, plus půl procenta z vybírané částky. Před cestou je dobré si vždy zjistit, jaké podmínky vaše banka nabízí. Při hledání bankomatů v cizině je možné využít online mapy, mobilní aplikace nebo navigace.

Záleží také na směnném kurzu, podle kterého bude banka převádět platbu na koruny. Vždy je lepší využít kurz banky než obchodníka.

Například služba dynamiccurrencyconversion (DCC), se kterou se při výběru můžete u některých bankomatů setkat, se většinou vůbec nevyplatí. Kurzy bývají často horší než u vaší banky. Při konverzi měny se tak výběr může velmi prodražit.

Vyberete i bez poplatků

Některé banky umožňují vybírat peníze v zahraničí zcela zdarma. Bez poplatků vybírají například majitelé vybraných účtů od Raiffeisenbank a výběr z bankomatů v zahraničí je v ceně i u některých účtů pro podnikatele.