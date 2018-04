EU: Nezaměstnanost v Česku je nejnižší

Autor: Petr Gola Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com Z členských zemí Evropské unie byla v únoru letošního roku nejnižší nezaměstnanost v Česku a v Německu. Nízká nezaměstnanost je pro národní ekonomiku velmi pozitivní a vytváří i tlak na růst mezd.

Zaměstnavatelé, kteří si chtějí udržet své zaměstnance, zvyšují mzdy. Nízká nezaměstnanost výrazně ovlivňuje pozitivní ekonomické klima v zemi. Aktuálně je situace v Česku nejlepší z Evropské unie, jak vyplývá ze zprávy Eurostatu číslo 54/2018. Průměrná nezaměstnanost v únoru 2018 v Evropské unii činila 7,1 %.

Kde je v EU nezaměstnanost nejnižší?

V únoru 2018 byla dle metodiky Eurostat míra nezaměstnanosti v Česku 2,4 %, v Německu 3,5 %, na Maltě 3,5 %, v Maďarsku 3,7 %, v Nizozemí 4,1 %, ve Velké Británii 4,2 %, v Polsku 4,4 %, v Rumunsku 4,6 %, v Dánsku 4,9 %, v Rakousku 5,2 %, v Bulharsku 5,3 %, ve Slovinsku 5,3 %, v Lucembursku 5,4 %, v Irsku 6,1 %, Švédsku 6,2 %, Belgii 6,4 % a v Estonsku 6,5 %. V ostatních členských zemích Evropské unie byla míra nezaměstnanosti vyšší než 7 %. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Řecku 20,8 %, ve Španělsku 16,1 %, v Itálii 10,9 %, na Kypru 9,6 %, v Chorvatsku 9,6 % a ve Francii 8,9 %.

Nezaměstnanost mladistvých

Přestože míra nezaměstnanosti v Evropské unii meziročně opět klesla, tak nemá práci 15,9 % mladých lidí do 25 let. V únoru 2018 bylo v Evropské unii nezaměstnaných 3,589 miliónu mladistvých. Jednotlivé členské země Evropské unie stále věnují maximální pozornost absolventům. Velmi důležité je, aby si mladí absolventi našli práci v prvních měsících po ukončení školy a prakticky rozvíjeli své znalosti a dovednosti. V případě, že se nedaří rychle naskočit do pracovního procesu, tak je čím dál těžší najít si adekvátní pracovní uplatnění. Nejnižší nezaměstnanost mladistvých v únoru 2018 byla v Německu (6,2 %), v Nizozemí (7,2 %) a v Česku (7,5 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla v Řecku (45,0 %), ve Španělsku (35,5 %) a v Itálii (32,8 %).

Regionální rozdíly

Míra nezaměstnanosti v členských zemích Evropské unie je v jednotlivých regionech různě vysoká. Evropská i národní regionální politika je velmi důležitá a pomáhá snižovat nezaměstnanost v nejvíce postižených oblastech. Česko přitom patří mezi členské země s relativně nízkými rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi jednotlivými kraji.