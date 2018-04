I krátkodobá evidence na úřadu práce se vyplatí

Autor: Petr Gola Rubriky: Pojištění zdroj: pixabay.com Někteří lidé se nechtějí při ztrátě zaměstnání registrovat na úřadu práce. Očekávají, že rychle najdou nové pracovní uplatnění nebo zahájí samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnancům, kteří obdrželi zákonné odstupné, se navíc posouvá nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Proč je vhodné se registrovat na úřadu práce?

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce přitom platí zdravotní pojištění stát. Není přitom rozhodující, zdali má občan v evidenci na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti či nikoliv. Není zde stanoven ani nějaký limit, jak dlouho maximálně za občany v evidenci na úřadu práce stát zdravotní pojištění platí.

Kdo je OBZP?

Mít vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny je velmi důležité. Kdo není veden v registru své zdravotní pojišťovny jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo státní pojištěnec, ten je automaticky veden jako osoba bez zdanitelných příjmů.

OBZP platí v roce 2018 částku 1 674 Kč měsíčně

Všechny osoby samostatně výdělečně činné si musí za každý měsíc platit v roce 2018 částku 1 647 Kč. Částka je vypočtena z minimální mzdy, tedy 13,5 % z 12 200 Kč. Povinnost platit 1 647 Kč platí pro měsíce, ve kterých trvalo zařazení do kategorie OBZP po celý kalendářní měsíc. V případě, že není zdravotní pojištění placeno, potom přistupují zdravotní pojišťovny k jeho exekučnímu vymáhání, a to včetně předepsaného penále, které činí 0,05 % za každý den prodlení.

Praktický příklad

Zaměstnanci Pokornému skončí pracovní poměr k 30. dubnu 2018. Nástup do nového zaměstnání má pan Pokorný domluven od 1. června. Po celý květen nebude mít tedy pan Pokorný vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. V měsíci květnu bude tedy veden jako OBZP a bude muset za měsíc květen si sám zaplatit částku 1 647 Kč. V případě, že by se pan Pokorný registroval na úřadu práce, potom by měl s ohledem na platbu zdravotního pojištění vše vyřešeno, protože za měsíc květen by byl veden jako státní pojištěnec a zdravotní pojištění by příslušné zdravotní pojišťovně zaplatil stát.