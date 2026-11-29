Poradna: Jak ovlivní vdovský důchod moji mzdu a důchod?
štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 247×
Nikola: Podnikání jsem po smrti manžela ukončila, neměla jsem na to sílu. První měsíce byly velmi náročné, byla jsem na úřadu práce a starala se o naše děti. Kvůli dětem si chci najít zaměstnání s pevnou pracovní dobou v blízkosti bydliště, ideálně na zkrácený úvazek. Po manželovi mám vdovský důchod. Bude to hrát roli u příjmu ze zaměstnání? A jak můj vlastní důchod?
Z formulace dotazu předpokládám, že máte menší děti. Pokud tomu tak skutečně je, tak budete vdovský důchod pobírat i po uplynutí jednoho roku, což je základní lhůta pro výplatu vdovského důchodu. Dle zákona o důchodovém pojištění náleží vdovský důchod po uplynutí jednoho roku pouze za předpokladu splnění některé ze zákonných podmínek, přičemž jednou z nich je právě péče o nezaopatřené dítě (děti). Vaše děti, předpokládám, pobírají po otci sirotčí důchod, za nezletilé děti vše vyřizujete Vy.
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Žádné speciální daňové zvýhodnění
Při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání nebudete mít nárok na žádnou speciální daňovou slevu nebo zvýhodnění. Budete platit stejné daně jako ostatní zaměstnanci. Pobírání vdovského důchodu nemá na zdanění mzdy ze zaměstnání žádný vliv. Na sociálním pojištění budete platit 7,1 % ze své hrubé mzdy, na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a na dani z příjmu 15 % z hrubé mzdy (vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy). Od vypočtené daně z příjmu si odečtete slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč a daňové zvýhodnění na děti.
Vzhledem k tomu, že jste jako příjemkyně vdovského důchodu pro účely zdravotního pojištění státním pojištěncem, tak by se v případě hrubé mzdy ze zkráceného úvazku nižší než 24900 Kč, což je minimální mzda v roce 2027 pro práci na plný úvazek, neprováděl dopočet do minima a zdravotní pojištění by se vypočítalo ze skutečné hrubé mzdy.
Částky daňového zvýhodnění a daňový bonus
Měsíční částka daňového zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Souhrnná částka daňového zvýhodnění se následně odečte od vypočtené daně z příjmu ponížené o slevu na poplatníka. Pokud by bylo daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom byste daň z příjmu vůbec neplatila a ještě by Vám náležel daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu (poníženou o slevu na poplatníka).
Praktický výpočet
V přiložené tabulce níže je vypočtena čistá mzda na účet paní XY, která pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 30000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Vypočtenou čistou mzdu pobírá ke svému vdovskému důchodu. Výše čisté mzdy nemá na částku vdovského důchodu žádný vliv, z důvodu vysoké či naopak nízké mzdy se částka vdovského důchodu nemění. Částka vdovského důchodu závisí výhradně na výši důchodu, který pobíral, nebo na který by měl nárok zemřelý manžel.
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|30000 Kč
|Sociální pojištění
|2130 Kč
|Zdravotní pojištění
|1350 Kč
|Daň z příjmu
|4500 Kč
|Sleva na poplatníka
|2570 Kč
|Daň z příjmu po slevě
|1930 Kč
|Daňové zvýhodnění na dvě děti
|3127 Kč
|Daňový bonus
|1197 Kč
|Čistá mzda na účet
|27717 Kč
Vdovský důchod neovlivňuje starobní důchod
Do výpočtu Vašeho starobního důchodu budou vstupovat pouze Vaše rozhodné příjmy, ze kterých jste zaplatila nebo zaplatíte sociální pojištění. Pobíraný vdovský důchod nebude mít žádný vliv na Váš starobní důchod. Pobírání vdovského důchodu Vám starobní důchod nezvýší. Vzhledem k tomu, že OSVČ mají obecně značně nižší starobní důchod než zaměstnanci, tak je pro Vás pro budoucí výpočet starobního důchodu dobře, že budete mít příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání). Při platbách minimálních záloh na sociálním pojištění je rozdíl značný.