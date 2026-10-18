Poradna: Jak se zvýší můj vdovský důchod a sirotčí důchod dcery?
štítky Osobní finance Penze čtení na 2 minuty | přečteno 299×
Vanda: V dubnu mi bohužel zemřel manžel. Finančně to s dcerou, která je v posledním ročníku na střední škole a bude maturovat, zvládáme, protože mám vdovský důchod a dcera sirotčí důchod. Budou se důchody zvyšovat i nám?
Z důvodu zákonné valorizace se zvyšují všechny státem vyplácené důchody. Od ledna se tak zvýší Váš vdovský důchod i sirotčí důchod Vaší dcery. Pro zvýšení Vašich důchodů přitom nemusíte dělat žádné administrativní úkony a ani si nikde žádat nebo vyplňovat nějaké formuláře. Ke zvýšení Vašich důchodů dojde automaticky.
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Valorizační vzorec 2027
Z formulace dotazu předpokládám, že sama ještě pracujete a nepobíráte starobní důchod. Váš vdovský důchod se v takovém případě skládá ze základní výměry ve výši 4900 Kč a poloviny procentní výměry důchodu, na který by měl nárok Váš zemřelý manžel. Sirotčí důchod Vaší dcery se skládá rovněž ze základní výměry ve výši 4900 Kč a 40 % procentní výměry, na kterou by měl nárok Váš manžel. Valorizace pro rok 2027 je stejná pro všechny příjemce státního důchodu (výjimkou jsou předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku, což se Vás netýká), valorizace pro rok 2027 je tedy následující:
- Základní výměra důchodu se Vám i Vaší dceři zvýší o 270 Kč na 5170 Kč.
- Procentní výměra důchodu se Vám i Vaší dceři zvýší o 0,2 %.
Konkrétní čísla ve Vašem případě
Vzhledem k tomu, že nevím, jak vysoký vdovský důchod pobíráte a jak vysoký sirotčí důchod pobírá Vaše dcera, tak Vám nemohu říci přesné zvýšení Vašich důchodů. Protože je však zvýšení procentní výměry důchodu nízké, tak se bude zvýšení Vašich důchodů pohybovat pravděpodobně v rozmezí 280 Kč až 295 Kč. V součtu si tedy finančně polepšíte o necelých 600 korun.
Podmínka nezaopatřenosti dítěte
Na doplnění uvádím, že vdovský důchod se standardně pobírá pouze jeden rok a následně pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. Ve Vašem případě je asi hlavním důvodem pro pokračování výplaty vdovského důchodu péče o nezaopatřenou dceru. V případě pokračování studia Vaší dcery může být podmínka nezaopatřenosti splněna až do 26 let věku. Stejně tak Vaše dcera bude mít nárok na sirotčí důchod při splnění podmínky nezaopatřenosti, což je nejdéle (při splnění podmínky studia) do 26 let věku.
Váš příjem nehraje roli
Na vyplacenou částku vdovského důchodu nemá vliv dosahovaný příjem. Částka vdovského důchodu se tedy z důvodu dobré příjmové situace v zaměstnání nesnižuje a případná práce za minimální mzdu nebo dočasná nezaměstnanost není důvodem pro zvýšení vdovského důchodu.
Přivýdělek k sirotčímu důchodu
V případě splnění podmínky denního studia si může Vaše dcera k sirotčímu důchodu přivydělat, a to i během případného studia na vysoké škole. Brigáda není důvodem pro odejmutí sirotčího důchodu.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu
TIP: Kalkulačka sirotčího důchodu