Poradna: Bude zkrácený úvazek pro mě řešením? Abych si důchodově nepohoršila…
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Michaela: Do normálního důchodu mám přes tři roky, práce na plný úvazek však pro mě byla již moc náročná. Zaměstnavatel mi vyšel vstříc a nabídl mi zkrácený úvazek, samozřejmě za méně peněz. Do předčasného důchodu nechci, tak jsem to přijala. Teď nevím, jestli jsem neudělala špatně a nebudu mít nízký důchod?
Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a dosahovaných příjmech od roku 1986. Do doby pojištění se přitom počítá odpracovaný měsíc na plný úvazek stejně jako odpracovaný měsíc na zkrácený úvazek.
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Jak ovlivňuje zkrácený úvazek vstupní důchodové parametry?
Z důvodu zaměstnání na zkrácený úvazek si budete dobu pojištění zvyšovat stejně, jako kdybyste pracovala na plný úvazek. Vzhledem k tomu, že průměrná důchodová mzda se vypočítává ze všech rozhodných příjmů od roku 1986, tedy za velmi dlouhé období, tak jeden, dva nebo tři roky práce na zkrácený úvazek za nižší mzdu, než by byla při práci na plný úvazek, sníží měsíční důchod relativně málo. Z důvodu práce na zkrácený úvazek budete mít nižší důchod, než kdybyste pracovala na plný úvazek, ale rozdíl bude skutečně malý.
Řádný důchod budete mít vyšší
Zaměstnání na zkrácený úvazek cca tři roky a odchod až do řádného starobního důchodu Vám tedy zaručí vyšší měsíční důchod než kdybyste odešla do předčasného důchodu. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, omezenými možnostmi přivýdělku až do dosažení řádného důchodového věku a omezenou valorizací až do dosažení řádného důchodového věku. Odchodem do řádného starobního důchodu se tomu všemu vyhnete.
Rozhodnutí můžete vždy změnit
Jestliže byste v příštích měsících zjistila, že i zaměstnání na zkrácený úvazek je pro Vás velmi náročné a nevyhovuje Vám, tak můžete samozřejmě odejít do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Platí jednoduché pravidlo: čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení a nižší měsíční důchod.
Vyčerpání podpory v nezaměstnanosti
Před případným odchodem do předčasného důchodu je vhodné vyčerpat podporu v nezaměstnanosti, na kterou mají občané starší 57 let nárok 11 měsíců. Evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění a současně jako vyloučená doba pojištění. Tímto krokem by se tedy snížilo krácení za předčasnost a zvýšila doba pojištění.
Zkrácený úvazek a nemocenská
I při zaměstnání na zkrácený úvazek jste nemocensky pojištěna, protože ze zkráceného úvazku se platí sociální pojištění. To znamená, že máte případně nárok i na nemocenskou. Při zdravotních problémech byste tedy nebyla bez peněz.
Závěrem
Pokud budete zaměstnání na zkrácený úvazek pro stávajícího zaměstnavatele zvládat, tak je pro Vás snížení úvazku správným rozhodnutím. Budete moci pracovat až do řádného starobního důchodu, budete mít tedy vyšší měsíční důchod. I ze zkráceného úvazku budete mít nárok na případnou nemocenskou. Výhodou pokračování v současném zaměstnání je, že se znáte s kolegy, víte, co můžete očekávat, a znáte svoji práci. Pro většinu lidí v předdůchodovém věku je lepší zkrácený úvazek u stávajícího zaměstnavatele než nástup do jiného zaměstnání, i za cenu mírně vyšší mzdy. Přijetím zkráceného úvazku jste se pochopitelně nezavázala pracovat až do důchodového věku, své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a jako zaměstnanec můžete případně dát kdykoliv výpověď, a to i bez udání důvodu. I v případě ukončení pracovního poměru výpovědí z Vaší strany byste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti.