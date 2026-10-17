Poradna: Odchod do předčasného důchodu začátkem roku 2027 a pouze nízký daňový přeplatek, proč?
štítky Daně Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 273×
Alois: Do předčasného důchodu budu odcházet pravděpodobně v únoru příštího roku. Spolupracovník odešel koncem srpna a dostane vysoký daňový přeplatek, já prý ale dostanu malý. Můžete mi to vysvětlit, když oba platíme daně a máme nárok na daňovou slevu?
Nárok na roční daňový přeplatek vzniká, když vypočtená roční daň z příjmu je nižší než zaplacené daňové zálohy. Druhou možností je, že vzniká nárok na roční daňový bonus vyšší, než je souhrnná částka měsíčních daňových bonusů obdržených během roku. Druhá varianta však dle formulace dotazu nepřichází u Vás do úvahy, takže ji dále v odpovědi nebudu rozebírat. Na výpočet daňového přeplatku přitom nemá vliv, zdali se během roku odejde do řádného starobního důchodu, nebo do předčasného důchodu. Ve Vašem případě je důvodem skutečnost, že se během roku nevyčerpá v plném rozsahu sleva na poplatníka.
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Měsíční daňová sleva versus roční daňová sleva
Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, přičemž daňová sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Za celý rok 2026 i za celý rok 2027 se však v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatní roční daňová sleva ve výši 30840 Kč, bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. To zjednodušeně řečeno znamená, že za každý neodpracovaný měsíc vzniká nárok na daňovou vratku ve výši právě 2570 Kč. Avšak pouze za předpokladu, že takto vysoká daň z příjmu byla zaplacena v ostatních odpracovaných měsících během roku. Daňová vratka z důvodu uplatnění roční daňové slevy nemůže být vyšší než zaplacená daň z příjmu během roku formou měsíčních daňových záloh.
Je rozdíl pracovat do srpna nebo do února
Váš kolega ze zaměstnání tak skutečně obdrží za rok 2026 vyšší daňový přeplatek než Vy za rok 2027. Důvodem je výkon zaměstnání po dobu osmi měsíců, a tedy i odvod vyšší souhrnné zálohové daně, než bude ve Vašem případě, když budete pracovat pouze leden a únor, tedy dva měsíce.
Praktický příklad
Pan XY měl v měsících lednu až srpnu hrubou měsíční mzdu 46000 Kč. Měsíční zálohová daň z příjmu byla tedy 4330 Kč (46000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Celkem tak za osm měsíců během roku zaplatil souhrnnou zálohovou daň z příjmu ve výši 34640 Kč. Za neodpracované měsíce září, říjen, listopad a prosinec vzniká nárok na souhrnný daňový přeplatek ve výši 10280 Kč (4 × 2570 Kč). Pan XY zaplatil výrazně vyšší daň z příjmu během roku 2026 formou měsíčních daňových záloh, takže skutečně obdrží daňový přeplatek ve výši 10280 Kč.
Pan YX naproti tomu odpracuje v roce 2027 pouze leden a únor, opět s hrubou mzdou 46000 Kč, takže měsíční daňové zálohy budou rovněž 4330 Kč a celkem se na daňových měsíčních zálohách zaplatí 8660 Kč. Daňový přeplatek tak bude činit maximálně tuto částku 8660 Kč, i když nevyčerpaná měsíční daňová sleva na poplatníka je vyšší. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu v průběhu měsíce února by byl daňový přeplatek ještě o něco nižší, neboť v únoru se neodpracuje celý kalendářní měsíc a hrubá mzda za únor bude nižší než 46000 Kč.
Závěrem
Z důvodu odchodu do předčasného důchodu během února příštího roku budete tedy skutečně mít nárok na nižší daňový přeplatek než Váš kolega, který odešel do starobního důchodu v srpnu letošního roku. Vzhledem k tomu, že neznám přesné údaje, tak Vám nejsem schopen říci přesné částky, ale postup výpočtu odpovídá uvedenému praktickému příkladu.