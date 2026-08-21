Poradna: Ztráta práce před padesátkou, co teď?
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Zuzana: Posledních 10 let jsem pracovala jako fakturantka, zaměstnavatel mě teď propustil. Co mám teď dělat? Bude mi brzy padesát, do důchodu mám daleko a mám obavy, že si novou práci budu těžko hledat, bydlím v menším okresním městě.
Přijít o zaměstnání v padesáti letech není příjemné. Oproti lidem v předdůchodovém věku jste v nevýhodě, protože předčasný důchod ani předdůchod není pro Vás řešením, protože máte do důchodu ještě daleko. Finančně vyjít pouze s vlastními úsporami je tedy v podstatě nemožné, protože se jedná o dlouhé období. Budete si muset najít nové zaměstnání nebo začít podnikat. Druhá varianta je v padesáti ještě těžší, pokud jste v minulosti nikdy nepodnikala. Každodenní život zaměstnance a OSVČ je natolik odlišný, že začínat podnikat bez zkušeností v 50 letech není snadné.
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Podpora v nezaměstnanosti = pouze pět měsíců
Délka podpůrčí doby u podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. Lidé do 52 let, což je i Váš případ, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu pěti měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na předchozím dosahovaném příjmu. Vzhledem k tomu, že jste obdržela výpověď, tak máte nárok i na zákonné tříměsíční odstupné (píšete, že jste u zaměstnavatele pracovala 10 let). Obdržení odstupného neposouvá výplatu podpory v nezaměstnanosti. Finančně tedy budete mít pokrytých 8 měsíců, což je dostatečná doba pro najití nového zaměstnání.
První krok – hledání stejné nebo podobné pracovní pozice
Hledání nového zaměstnání v padesáti letech je vhodné věnovat maximální pozornost již od prvních dní ztráty zaměstnání po zaregistrování na úřadu práce. Doporučuji Vám kontaktovat rodinu, kamarády, známé a sledovat největší webové inzertní portály. Nenechte se odradit případnými neúspěchy. Pokud to je jenom trochu možné, tak je dobré se zaměstnavatelům představit osobně. Rozhovor z očí do očí nemůže pochopitelně žádná elektronická komunikace nahradit. Pozice čisté fakturantky je z důvodu AI zranitelná a v řadě firem dochází ke slučování účetních pozic. Pokud rozumíte např. skladům, mzdám…, tak toho můžete budoucímu zaměstnavateli nabídnout mnohem více a budete pro něj atraktivnější. V účetní oblasti jste se pohybovala dlouho a byla by škoda nabyté znalosti a dovednosti nevyužít. I když jste některé účetní operace přímo nedělala, tak se nebojte změny a vyšší náročnosti. Výpověď berte jako odrazový můstek pro lepší účetní pozici.
Co když to nevyjde?
S Vaší praxí předpokládám, že v okolí najdete pracovní uplatnění dříve, než očekáváte, a Vaše starosti nejsou na místě a plynou pouze z toho, že jste dlouhodobě o žádnou pracovní pozici neusilovala. Věřte sama sobě a dobře to dopadne. Pokud byste z různých objektivních důvodů nemohla najít odpovídající pracovní uplatnění ve Vašem městě, tak postupně zkoušejte rozšířit hledání nového místa do dalších měst v okolí. Případné i delší dojíždění za novým zaměstnáním je další možností, jak si najít pracovní uplatnění odpovídající Vašim zkušenostem. Pokud máte řidičák a auto, tak nejste závislá na veřejné dopravě a Vaše možnosti dojíždění se rozšiřují.
Jiné pracovní uplatnění
Kdyby se Vám nedařilo ve Vašem okolí najít adekvátní nové místo a do jiného města z různých důvodů nemůžete dojíždět, potom byste musela dočasně hledat nové zaměstnání i v jiných oborech a na jiných pozicích odpovídajících Vašim znalostem a dovednostem. Dočasné přijetí zaměstnání, které neodpovídá Vašim představám, není obecně krokem zpět, ale znamená získání nových zkušeností a hlavně dalšího času na hledání jiného místa. Vaše situace je složitá, ale aktivním přístupem řešitelná.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti