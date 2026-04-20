Poradna: Odpracoval jsem třicet let, jaký budu mít invalidní důchod?
Vojtěch: Hned po vyučení jsem začal pracovat. Nikdy jsem nebyl na úřadu práce a odpracoval jsem téměř třicet roků. Mám dlouhodobé zdravotní problémy, žádal jsem si o invalidní důchod. Pravděpodobně mi bude přiznána invalidita prvního stupně. S jakou částkou mohu počítat, když jsem odpracoval třicet roků?
Měsíční částka invalidního důchodu závisí na průměrné mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a právě přiznaném stupni invalidity. Samotný počet odpracovaných let a pravděpodobný první stupeň invalidity ke sdělení částky invalidního důchodu nestačí.
Související
Potřebnou dobu pojištění splňujete
Nárok na invalidní důchod mají žadatelé, kteří jsou posudkovým lékařem uznáni v prvním, ve druhém nebo ve třetím stupni invalidity, přičemž posudkový lékař postupuje při hodnocení zdravotního stavu dle příslušné legislativy pro hodnocení zdravotního stavu. Druhou zákonnou podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je získání minimální doby pojištění, která se liší dle věku. Vzhledem k tomu, že jste vždy pracoval, tak tuto podmínku splňujete, s tím nemáte žádný problém. Pro pobírání invalidního důchodu je nutné, aby Vám byla přiznána posudkovým lékařem invalidita.
Budete mít vysokou dobu pojištění
Vzhledem k tomu, že jste odpracoval téměř třicet let a nikdy nebyl na úřadu práce, tak spolu s dopočtenou dobou pojištění získáte vysokou dobu pojištění, což je pro Vás velmi příznivé. Na druhou stranu i mladší lidé než Vy, kteří neměli před vznikem invalidity žádnou mezeru v pojištění, mají taky velmi vysokou dobu pojištění, protože jim se dopočte vyšší počet let než Vám. V praxi tak mohou mít padesátníci nižší invalidní důchod než třicátníci, i když skutečně odpracovali větší počet let a v souhrnu zaplatili z tohoto důvodu vyšší částku na sociálním pojištění. Dopočtená doba pojištění plní při výpočtu invalidního důchodu významnou solidární funkci, protože někteří lidé mají závažné zdravotní problémy v mladém věku.
Jak vysoký je invalidní důchod?
Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, jaký invalidní důchod můžete očekávat. Abyste však měl nějakou představu, tak průměrný invalidní důchod začátkem roku 2026 (tedy průměrný invalidní důchod z konce roku 2025 po valorizaci) činil cca: 10500 Kč u invalidity prvního stupně, 12400 Kč u invalidity druhého stupně a 18300 Kč u invalidity třetího stupně. Pokud jste celý život pracoval a nemáte žádné mezery v pojištění a neměl jste nízké příjmy, potom budete mít pravděpodobně nadprůměrnou částku invalidního důchodu, v závislosti na přiznaném stupni invalidity.
„Částečné invalidní důchody“ jsou nízké
Zejména invalidní důchod prvního stupně i druhého stupně je nízký, takže se předpokládá, že invalidní důchodci prvního a druhého stupně budou mít ke svému invalidnímu důchodu vlastní příjem. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně není náhradní dobou pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu, takže vlastní příjem podléhající platbě sociálního pojištění je pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně velmi důležitý.
Závěrem
Nikdy jste nebyl na úřadu práce a vždy pracoval, což je pro výpočet Vašeho invalidního důchodu velmi příznivé, automaticky Vám to však nezaručuje vyšší invalidní důchod než mladším žadatelům o invalidní důchod, protože při výpočtu invalidního důchodu hraje důležitou roli dopočtená doba pojištění.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu