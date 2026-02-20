Poradna: Proč pro mě neplatí minimální vdovecký důchod?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 63×
Radim: Po manželce pobírám vdovecký důchod. V letošním roce však činí pouze nepatrně přes 4000 Kč. Přitom jsem se dočetl, že minimální vdovecký důchod v letošním roce má být přes 7000 Kč. Můžete mi to prosím vysvětlit?
Zásadní vliv na částku vdoveckého důchodu má skutečnost, zdali se již pobírá vlastní starobní důchod, či nikoliv. To je potřeba hned v úvodu zdůraznit. Na doplnění uvádím, že zákonná pravidla pro vdovecké důchody jsou shodná jako pro vdovské důchody. Vdovy i vdovci mají nárok na stejný výpočet svého pozůstalostního důchodu.
Základní a procentní výměra důchodu
Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejně vysoká. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, u pozůstalostních důchodů na průběhu pojištění zemřelé (zemřelého). Vlastní průběh vdovce (vdovy) samotnou částku pozůstalostního důchodu nikterak neovlivňuje, s tím je rovněž potřeba počítat.
Minimální vdovecký důchod v roce 2026
Dle Nařízení vlády č. 365/2025 Sb. činí základní výměra důchodu v roce 2026 částku 4900 Kč a minimální procentní výměra vdoveckého důchodu částku 2450 Kč. Minimální vdovecký důchod je v roce 2026 tedy 7350 Kč (4900 Kč + 2450 Kč). To však platí v případě pobírání pouze vdoveckého důchodu, tzv. „sólo vdoveckého důchodu“. Jestliže byste pobíral pouze vdovecký důchod, tak by pro něj platila tato minimální hranice.
Pozor na souběh dvou důchodů
Jestliže však již pobíráte vlastní starobní důchod, tak se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů uvedená v § 59 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. V takovém případě se v plném rozsahu pobírá pouze vyšší z těchto dvou důchodů, což je ve většině případů vlastní starobní důchod, a z nižšího důchodu se pobírá pouze polovina procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu v takovém případě náleží pouze jednou. Při souběhu dvou důchodů bývá z tohoto důvodu částka vdoveckého (vdovského) důchodu poměrně nízká.
Praktický příklad
Pan XY má vlastní starobní důchod ve výši 21900 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 17000 Kč). Panu XY zemřela manželka, která měla starobní důchod 20900 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 16000 Kč). Procentní výměra vdoveckého důchodu je 8000 Kč (16000 Kč × 50 %).
Vlastní starobní důchod pana XY je vyšší, takže ho bude pobírat v plné výši. Z vdoveckého důchodu však náleží pouze polovina procentní výměry, tj. 4000 Kč (8000 Kč × 50 %). Základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Pan XY má souhrnný měsíční důchod 25900 Kč (základní výměra 4900 Kč + vlastní procentní výměra důchodu 17000 Kč + poloviční výměra vdoveckého důchodu 4000 Kč).
Závěrem
Státem vyplácené důchody se přepočítávají i valorizují automaticky a v podstatě se nemůže stát, že by se důchod nepřepočítal správně v souladu s platnou legislativou. Z tohoto důvodu předpokládám, že již pobíráte vlastní starobní důchod a ve Vašem případě se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů, a proto máte vdovecký důchod po manželce poměrně malý. V takovém případě byste však zase splňoval věkovou podmínku a pobíral byste vdovecký důchod trvale. Standardně se totiž vdovecký (vdovský) důchod vyplácí pouze rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek.
TIP: Kalkulačka vdovského a vdoveckého důchodu