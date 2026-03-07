Poradna: Odchod do předčasného důchodu a odstupné
štítky Penze Právo čtení na 2 minuty | přečteno 2885×
Lenka: Do důchodu mám přes dva roky. Práci mám velmi namáhavou, takže uvažuji o odchodu do předčasného důchodu. Za jakých podmínek je možné obdržet v předdůchodovém věku odstupné?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Jestliže Vám tedy chybí do dosažení řádného důchodového věku něco přes dva roky, tak již můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv.
Související
Za jakých podmínek lze obdržet odstupné?
Podmínky pro obdržení odstupného v případě ukončení pracovního poměru jsou uvedeny v § 67 zákoníku práce. Věková podmínka pochopitelně není stanovena. Skutečnost, že jste v předdůchodovém věku, nikterak neovlivňuje případný nárok na odstupné. Dle zákoníku práce náleží odstupné v případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele pro důvody, na kterých nenese zaměstnanec vinu, tj. rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnost zaměstnance.
Dohoda o ukončení pracovního poměru a odstupné
Odstupné náleží i v případě ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou, jestliže je v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem přímo uveden některý z důvodů zakládajících nárok na odstupné. Jestliže však dá zaměstnanec sám výpověď, tak odstupné nenáleží, bez ohledu na věk zaměstnance.
Podáte-li sama výpověď, tak odstupné nedostanete
Pokud tedy sama dáte zaměstnavateli výpověď, potom zákonné odstupné nedostanete, protože nebude splněna některá ze zákonných podmínek. Kdyby však Váš zaměstnavatel snižoval počet zaměstnanců, potom byste se pravděpodobně se zaměstnavatelem dohodla na ukončení pracovního poměru s nárokem na odstupné.
S čím počítat u předčasného důchodu?
Jestliže skutečně odejdete do předčasného důchodu, tak počítejte s trvalým krácením důchodu, nižší valorizací až do dosažení řádného důchodového věku a omezenými možnostmi pro přivýdělek až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto Vám doporučuji případný termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby kvůli několika dnům nebylo krácení za předčasnost zbytečně vyšší.
Evidence na úřadu práce
Před případným odchodem do předčasného důchodu je vhodné se registrovat na úřadu práce. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Případnou evidencí na Úřadu práce ČR byste si snížila krácení za předčasnost a pravděpodobně by se Vám podařilo ukončit další celý rok pojištění, což má rovněž pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu.
Závěrem
Když budete v zaměstnání dávat sama výpověď, potom zákonné odstupné nedostanete. Pro nárok na odstupné musí být splněny podmínky v § 67 zákoníku práce. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu by pro Vás bylo nejlepší pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Pokud nemůžete již vykonávat současné zaměstnání, potom může být řešením hledání jiné odpovídající práce, i když je to samozřejmě velmi obtížné. Jestliže jste jiné zaměstnání již delší dobu neúspěšně hledala a jste rozhodnuta pro odchod do předčasného důchodu, i za cenu nižšího důchodu, potom je vhodné nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti a teprve potom odejít do předčasného důchodu. Následně je potřeba termín odchodu do předčasného důchodu dobře zvolit, aby kvůli několika dnům nebylo krácení zbytečně vyšší.