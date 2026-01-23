Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Poradna: Maminka moc nevydělávala, jaký bude mít důchod?

Sylvie: Moje maminka nikdy neměla velké příjmy, finance byly záležitostí tatínka. Bohužel rodiče se již před několika roky rozvedli. Pro maminku je to teď finančně složité, ale vše zvládá. Do důchodu jí chybí asi tři roky. Bude pracovat až do normálního důchodového věku, protože má obavy z nízkého důchodu. Pokud to půjde, tak si chce přivydělávat úklidem. S bratrem jí chceme samozřejmě finančně pomoci. Na úřadu práce maminka nikdy nebyla. Jaký může odhadem očekávat důchod, když její mzda bude pouze nepatrně vyšší než minimální mzda?

S ohledem na výši měsíčního důchodu jsou pro Vaši maminku stěžejní dvě věci:

  1. Bude pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, takže se vyhne krácení za předčasnost a získá maximální možnou dobu pojištění odpovídající jejímu průběhu pojištění.
  2. Získala vysokou dobu pojištění, protože nebyla v evidenci na úřadu práce a pořád pracovala, kromě péče o Vás a o bratra, když jste byli malí, což se hodnotí jako náhradní doba pojištění.

Obavy z odchodu do důchodu nejsou na místě

Tyto dvě skutečnosti jsou velmi důležité a mají pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu Vaší maminky. I když měla Vaše maminka nízké příjmy, tak z těchto dvou důvodů nemusí mít z odchodu do řádného starobního důchodu obavy. Výpočet starobního důchodu je pro lidi s nízkými příjmy, kteří získali vysokou dobu pojištění, příznivý. Životní úroveň Vaší maminky odchodem do starobního důchodu příliš nepoklesne a z důvodu přivýdělku na tom může být finančně stejně nebo i mírně lépe, než je tomu nyní.

Z důchodu nebude platit daně

Zatímco nyní dostává Vaše maminka na účet čistou mzdu, která je nižší oproti hrubé mzdě o zaplacenou daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, tak z důchodu žádné daně platit nebude. Pro pokles životní úrovně při odchodu do důchodu je potřeba porovnávat čistou mzdu a státní důchod.

Praktické výpočty

Abyste měla nějakou představu, jaká bude finanční situace Vaší maminky při odchodu do starobního důchodu, tak Vám níže v tabulce vypočítám několik důchodových variant. Ve všech případech počítáme s vysokou dobou pojištění v rozsahu 47 let a s výchovným na dvě děti. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule v roce 2026, tj. výchovné na dvě děti činí 1000 Kč.

Osobním vyměřovacím základem v tabulce je myšlena průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Přestože píšete, že by měla být o něco vyšší, než činí minimální mzda, která v roce 2026 činí 22400 Kč, tak jsem pro názornost provedl výpočet i u hrubých mezd ve výši 20000 Kč a 22000 Kč, abyste viděla, že s vysokou dobou pojištění se nemusí Vaše maminka odchodu do důchodu bát.

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Řádný starobní důchod
20000 Kč 47 let 19813 Kč
22000 Kč 47 let 20972 Kč
24000 Kč 47 let 21337 Kč
26000 Kč 47 let 21702 Kč
28000 Kč 47 let 22068 Kč

Závěrem

Z tabulky výše názorně vidíte, že při vysoké době pojištění vychází řádný starobní důchod dobře v porovnání s předchozími příjmy, tzv. náhradový poměr je vysoký. Výpočet je samozřejmě proveden dle aktuální výpočtové formule důchodu. Takže výpočet důchodu v roce, kdy bude Vaše maminka odcházet do starobního důchodu, bude mírně odlišný. Vaše maminka nemusí mít z odchodu do důchodu strach, pokud si bude navíc přivydělávat, tak to pro ni bude jenom dobře. V řádném důchodovém věku nejsou možnosti přivýdělku nikterak omezeny.

TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu

Petr Gola

