Venezuelská krize a reakce finančních trhů
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 112×
Americká operace únosu venezuelského prezidenta proběhla technicky výborně, což potvrzovala pečlivá příprava ze strany amerických bezpečnostních služeb. Vše bylo promyšleno do nejmenších detailů, včetně data operace. Jelikož zásah proběhl o víkendu, tvůrci plánu mysleli i na to, aby nevyvolal přílišné otřesy na finančních trzích.
Překvapivý vývoj na ropě
Základní úvaha, s níž prakticky všichni počítali, zněla následovně: USA zruší sankce na venezuelskou ropu, venezuelská produkce se vrátí na světové trhy a vzhledem k tomu, že jde o zemi s největšími zásobami ropy na světě, tento návrat vyvolá dlouhodobý tlak na pokles cen. Tato úvaha je správná na papíře, ale skutečnost je mnohem komplikovanější. K překvapení všech jsme se v pondělí ráno nedočkali výprodeje ropy. Naopak její cena vzrostla. Nešlo sice o žádný dramatický růst, ale spíše o situaci, kdy obchodníci s ropou na celou záležitost prakticky nereagovali. A měli pravdu.
Související
Bouřlivější reakce jsme zaznamenali u akcií amerických producentů ropy, jako jsou Chevron nebo ExxonMobil. Právě tyto společnosti by měly z případné změny režimu profitovat nejvíce, pokud by dostaly příležitost těžit venezuelskou ropu.
Tvrdé vystřízlivění
Akcie amerických ropných firem však druhý den silně korigovaly a vrátily se na původní úrovně. Důvodem byla vyjádření jejich představenstev, která zněla prakticky stejně: udržet aktuální produkci venezuelské ropy na současné úrovni jednoho milionu barelů denně bude vyžadovat již nyní obrovské investice v řádu miliard dolarů. Navýšit produkci na úroveň před znárodžením, tedy na tři miliony barelů, by vyšlo na astronomické částky. Vzhledem k tomu, že je těžké předpovídat další vývoj situace, americké ropné společnosti se zatím drží zpátky. To je logické. Americké firmy budou do Venezuely investovat až ve chvíli, kdy uvidí, že politický systém je stabilní. Ověření stability politického systému je však záležitostí spíše měsíců než dnů. Návrat venezuelské ropy na světové trhy tedy chvíli potrvá.
Karakaská burza, venezuelské dluhopisy a bitcoin
Kromě ropy však na sebe upoutala pozornost jiná aktiva. Překvapivě silně rostla karakaská burza, což je v rozporu s očekáváním, neboť takto zásadní zásah do vnitřní politiky by se normálně projevil poklesem. Stejně tak velmi rychle stoupala cena venezuelských dluhopisů, které byly dosud prakticky bezcenné, protože nikdo nepočítal s tím, že by zadlužená země dokázala své závazky splatit. A nakonec se do centra pozornosti dostal bitcoin. Podle webu BeInCrypto venezuelská vláda údajně disponuje 600000 bitcoiny, které využívala k obcházení amerických sankcí.
V každém případě byla celková reakce trhů poměrně slabá. Vydělat na burze na základě geopolitické informace je čím dál tím těžší. Jedním z důvodů je aktuální nestabilita, na niž si trh již zvykl. Překvapit investory je dnes opravdu náročné.