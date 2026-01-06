Trpělivost Warrena Buffetta vydělala miliardy
Oficiálně od prvního ledna 2026 Greg Abel přebral vedení v nejznámějším investičním fondu Berkshire Hathaway po Warrenu Buffettovi. Buffett vedl fakticky tento fond přes 60 let. Z hlavní funkce odešel v 95 letech. Na úplný odpočinek se však nechystá, ve správní radě fondu bude zasedat nadále.
Trpělivost nade vše
Warren Buffett si nemusí prakticky nic dokazovat. Čísla mluví jasně. Průměrné roční zhodnocení akcií Berkshire v letech 1965 až 2024 bylo 19,8 %. Za stejnou dobu americký prestižní index S&P 500 (včetně dividend) dosahoval průměrného zhodnocení 10 %. Buffett tak dokázal prakticky překonat každý rok investorskou laťku nastavenou tímto indexem. Dokázat to tolik let po sobě není v žádném případě náhoda, ale velmi promyšlená investiční strategie.
Základní investorskou strategií byla trpělivost a pravidelné reinvestování vydělaných peněz. Tato strategie se však projevuje až po několika dekádách. Více než 99 % jeho bohatství vzniklo až po 50 letech jeho života.
Velké dědictví
Buffett předává firmu ve velmi zajímavém stavu. V roce 2025 pokračoval Buffett ve výprodejích. Čtvrtletí co čtvrtletí víc akcií prodal, než koupil. Nejvíc se zbavil akcií Apple, ale i přes postupné odprodeje ikonická firma s jablíčkem zůstává pořád na prvním místě jeho portfolia. Díky těmto pravidelným prodejům se na účtech společnosti nahromadilo více než 358 miliard dolarů. Nejvíc v historii.
Hlavním důvodem, proč Buffett držel tuto hotovost, nebylo to, že z firmy odchází, ale podle jeho vlastních slov nevidí na trhu aktuálně velmi dobrou příležitost k nákupu. Buffett se zaměřoval především na podhodnocené akcie. V době historických rekordů je statisticky velmi malá pravděpodobnost, že na trhu tento druh akcií najdete. Někdy je tedy lepší jen čekat na investiční příležitost. Čekání je velmi náročná investorská disciplína.
Ale čekání v roce 2025 se vyplatilo. Díky měnové politice amerického Fedu výnosy na krátkodobých amerických dluhopisech porážely inflaci. Buffettovi tak velké držení hotovosti přinášelo velmi dobré zúročení. Nic ho netlačilo k nákupům.
A právě tohle bude velká výzva pro nového CEO společnosti Berkshire Hathaway. Americký prezident Donald Trump chce co možná nejnižší sazby. Výše sazeb má velký vliv právě na krátkodobé dluhopisy. Držet hotovost se tak již nemusí vyplácet. A tudíž Greg Abel bude muset nakonec najít nějakou možnost, kam bezpečně peníze investovat před inflací.