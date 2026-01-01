Další excelentní rok na pražské burze
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 214×
Pražská burza bývá často i domácími investory opomíjená, ale poslední dva roky zcela neprávem. V Praze se neobchodují atraktivní technologické tituly, ale spíš akcie, které nabízejí stabilitu a vysokou dividendu. K této dividendě však pražské akcie přidaly nebývale vysoký růst, který překonal i mnohé americké technologické firmy.
Druhý nejlepší rok v historií
Pražský index PX zaznamenal fenomenální růst 52,58 %. Tento výkon překonal i velmi dobré španělské akcie. Když se do indexu započítají vyplacené dividendy, roční zhodnocení dosahuje 61,34 %. Rok 2025 se tak stal historicky druhým nejlepším v celé její historii. Dobrou zprávou byl velký nárůst ročních zobchodovaných objemů. Na pražském obchodním parketu byly zobchodovány emise za 169 miliard korun. Nejobchodovanější akcií byl jako vždy ČEZ.
Související
Vítěz roku: pojišťovna VIG
Akcií, která na pražské burze nejvíc potěšila své akcionáře, byla akcie pojišťovny VIG. Růst její ceny byl neuvěřitelných 115,34 %. Akcie VIG tak dohání několik let, kdy její cena prakticky nerostla, i přesto že čísla pojišťovny rostou již několik let. VIG byla velmi podhodnocenou akcií. Nynější růst tak nemusí být u konce. I přes tak silný růst ceny akcií je ukazatel P/E pro rok 2025 na hodnotě 10,4. Velká německá pojišťovna Allianz má tento ukazatel na 13,8. V příštím roce se možná již v účetnictví objeví její největší historická akvizice, nákup německé pojišťovny Nürnberger Beteiligungs za 1,38 miliardy eur. VIG nekupuje pouze pojišťovny, tento rok koupila také firmu Auto Wolf ze Stříbra. Autosalon má miliardový obrat v korunách.
Aby akcie VIG rostly i v dalším roce, hlavním předpokladem bude stabilní dluhopisový trh. Pro pojišťovny je důležitá především stabilita a předvídatelnost, aby výnosy z dluhopisů překonaly inflaci. Jediným výstražným znamením je skutečnost, že ceny akcií překonaly hranici 60 eur za kus na začátku roku 2008. Následovala pak známá finanční krize v USA, kterou následně vystřídala krize v eurozóně. Doufejme, že historický vrchol této akcie neznamená, že se blíží další velká finanční krize.
Další tituly na pražské burze
Nebyly to však jen akcie pojišťovny VIG, které zaznamenaly dobré výsledky. Dařilo se obecně bankovnímu sektoru. I přesto, že úrokové sazby nejsou nízké, lidé a firmy dokáží své závazky splácet. Pražskou burzu tak významně posílily akcie Erste, které přidaly za rok 66 %. Nezahanbily se ani ostatní bankovní emise. Moneta vzrostla o 56 %. Akcie Komerční banky nabídly zhodnocení 39 %. Tradiční hvězda české burzy, akcie ČEZ, vzrostla o 35,3 %. Akciím pomohly spekulace o možném vykoupení minoritních vlastníků. Nastupující nová vláda měla ve svém programu toto řešení. I kdyby k odkupu nedošlo, akcie ČEZ budou i nadále atraktivní. ČEZ totiž zaplatí naposledy daň z neočekávaných zisků. V roce 2026 by tak firmě měl automaticky vzrůst zisk. Když k tomu připočteme velké investice do těžby lithia na Cínovci, akcie ČEZ má pořád slušný potenciál.