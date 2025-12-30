Nenápadný vítěz roku 2025: španělské akcie
Závěr roku vybízí k zamyšlení nad tím, jaké indexy a akcie byly v uplynulém roce nejvýkonnější. Samozřejmě většina investorů poměřuje svůj výkon s americkým indexem S&P 500. Tento index zůstává stále referenční, ale nemělo by investorům bránit dívat se i jinam. Velmi dobrý rok má za sebou burza v Madridu. Index IBEX 35 si za rok 2025 připíše výkonnost okolo 48 %.
Dobrá kondice španělské ekonomiky
Základem pro úspěch španělské burzy je její ekonomika. Zatímco ve většině zemí eurozóny HDP stagnuje, španělské HDP může za rok přidat něco okolo 3 %. A to je v tomto kontextu velmi silný růst. Důležité je, aby španělská ekonomika vytvářela nová pracovní místa. Španělsko má totiž jednu z nejvyšších mír nezaměstnanosti v Evropě. Míra nezaměstnanosti přesahuje 10 %. Dobrou zprávou je však, že klesá. Růst Španělska je především způsoben využitím masivních investic ze strany Evropské unie v předchozích letech. Vzhledem k situaci v Evropě Španělsko může počítat s tím, že bude nadále přitahovat investory.
Za růstem španělské ekonomiky stojí postupný přerod celé ekonomiky. Španělsko už zdaleka není pouze země závislá na příjmech z turismu. Španělsko má své technologické a informační inkubátory v Barceloně i v jiných oblastech země. Investice do startupů se pomalu, ale jistě Španělsku vracejí.
Co stálo za růstem španělských akcií
Když se podíváme podrobněji na to, co stálo za dobrou výkonností španělských akcií, tak zjistíme, že růst byl tažen především bankovním sektorem. Skupina BBVA, banka Unicaja Banco a banka Banco Santander předvedly tento rok růst o více než 100 %. Je to podobný jev, jaký známe z pražské burzy. Akcie bank neskutečně rostly po celé Evropě. Za tímto růstem stojí skutečnost, že banky byly velmi podceňovaným sektorem, nad kterým se vznášela hrozba vysokých sazeb. Evropská ekonomika přežila cyklus utahování sazeb a díky tomu se akcie evropských bank staly velmi podhodnocenými. Nyní pouze dohánějí zpoždění.
Mezi top pěti nejrychleji rostoucími akciemi v minulém roce najdeme i dvě firmy, které dokládají transformaci Španělska. Dvojnásobné zhodnocení za rok svým akcionářům přinesly dvě firmy: Solaria Energía y Medio Ambiente, která se zaměřuje na výrobu obnovitelné energie, a informační technologická společnost Indra Sistemas. Vzhledem k tomu, že růst španělské ekonomiky se zdá být položen na dobrých základech, tak španělský akciový index může být zajímavou alternativou pro diverzifikaci portfolia.