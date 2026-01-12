Poradna: Zdravotně nezvládám práci, budu mít invalidní důchod?
Barbora: V současné práci je toho už na mě moc, ze zdravotních důvodů budu muset v práci asi skončit. Když nebudu mít práci a mám zdravotní problémy, dostanu nějak zrychleně invalidní důchod?
V dotazu neuvádíte, jaké zdravotní problémy máte a jakou aktuálně vykonáváte práci. Ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů z Vašeho podnětu není samozřejmě automatickým důvodem pro přiznání invalidního důchodu. Vždy záleží na konkrétním zdravotním stavu.
Podání žádosti o invalidní důchod
V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. O stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu. Pro přiznání invalidity prvního stupně musí poklesnout pracovní schopnost o 35 % až 49 %, pro přiznání invalidity druhého stupně musí pracovní schopnost poklesnout o 50 % až 69 % a pro přiznání invalidity třetího stupně musí pracovní schopnost poklesnout o 70 % a více. V praxi tak mají někteří občané zdravotní problémy a nemají přitom nárok na invalidní důchod, protože jim pracovní schopnost nepoklesla dostatečně.
Porada s ošetřujícím lékařem
Před podáním žádosti o invalidní důchod je vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem. Pokud budete váhat, tak se samozřejmě vždy vyplatí o invalidní důchod zažádat. Podání žádosti o invalidní důchod je totiž bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být o invalidní důchod žádáno následně v budoucnu, když se zdravotní stav zhorší. Ukončením zaměstnání ze zdravotních důvodů však automaticky invalidní důchod nedostanete.
Hledání vhodného zaměstnání
Zejména invalidní důchod prvního a druhého stupně je nízký, takže si většina příjemců invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně přivydělává. Průměrný invalidní důchod prvního stupně činil v září 2025 částku ve výši 10126 Kč a průměrný invalidní důchod druhého stupně činil v září 2025 částku 11970 Kč. Život pouze s invalidním důchodem je tak velmi složitý. I kdyby Vám byl tedy přiznán invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, tak by bylo pro Vás vhodné si hledat pracovní uplatnění, které odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu, pokud je to možné. Samozřejmě hledat jiné uplatnění bude složité, rozhodně se to však vyplatí.
Podpora v nezaměstnanosti
Jakmile Vám skončí pracovní poměr, tak Vám doporučuji se registrovat na úřadu práce a hledat si nové zaměstnání odpovídající Vašim zdravotním možnostem. O invalidní důchod si můžete pochopitelně požádat kdykoliv, záleží na Vaší situaci.
Závěrem
Pro přiznání invalidního důchodu musí být přiznána alespoň invalidita prvního stupně, přičemž ne všechny zdravotní problémy jsou dostačující pro přiznání invalidity. Současně však musí žadatelé o invalidní důchod získat minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Např. občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, občané starší 38 let splní podmínku pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Měsíční částka invalidního důchodu následně závisí na konkrétním průběhu pojištění a zásadní vliv na výši invalidního důchodu má pochopitelně přiznaný stupeň invalidity. Každopádně však platí, že ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů není automaticky důvodem pro přiznání invalidního důchodu, vždy záleží na konkrétním zdravotním stavu.
