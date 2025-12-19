Poradna: Zvýší se mi invalidní důchod dvojnásobně?
štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 97×
Libor: Posledních necelých devět let pobírám invalidní důchod prvního stupně, nyní v částce 11150 Kč. Zdravotní stav se mi mírně zhoršuje. Kolik bych měl invalidní důchod druhého stupně? Dvakrát tolik? Stále pracuji a platím daně.
Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. V roce 2025 činí základní výměra 4660 Kč a v roce 2026 bude činit 4900 Kč. Základní výměra důchodu je u všech státních důchodů stejně vysoká.
Související
Vyšší stupeň invalidity nezvyšuje základní výměru invalidního důchodu
To mimo jiné znamená, že základní výměru důchodu mají stejnou invalidní důchodci prvního stupně i invalidní důchodci třetího stupně. Při změně stupně invalidity se tak základní výměra důchodu nemění, protože jí mají všichni invalidní důchodci stejně vysokou, bez ohledu na stupeň invalidity.
Přepočítává se procentní výměra důchodu
Při změně stupně invalidity se tak přepočítává aktuálně pobíraná procentní výměra důchodu. Při zvýšení stupně invalidity se pochopitelně zvýší a při snížení stupně invalidity se naopak sníží. Pro zvýšení invalidity se násobí koeficientem vyšším než 1 a pro snížení koeficientem nižším než 1.
Přepočítací koeficienty jsou v jednotlivých letech stejně vysoké
Při přepočtu invalidního důchodu nerozhoduje rok, sazby přepočítacích koeficientů jsou stále stejně vysoké. Zde je hodnota příslušných koeficientů pro všechny možné varianty změny stupně invalidity: • z prvního stupně na druhý stupeň 1,5 • z prvního stupně na třetí stupeň 3 • z druhého stupně na třetí stupeň 2 • z třetího stupně na druhý stupeň 0,5 • z druhého stupně na první stupeň 0,6667 • z třetího stupně na první stupeň 0,3333
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu v roce 2026
Praktický výpočet
Dle údajů v dotazu aktuálně pobíráte v roce 2025 měsíční invalidní důchod ve výši 11150 Kč (základní výměra 4660 Kč + procentní výměra 6490 Kč). Pro zjednodušení budeme počítat, že se Vám nejdříve tato částka důchodu z důvodu lednové valorizace zvýší. Základní výměra důchodu se Vám zvýší o 240 Kč a procentní výměra důchodu o 2,6 %. V roce 2026 by Váš invalidní důchod prvního stupně činil 11559 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 6659 Kč).
Kdyby Vám následně po valorizaci důchodu v roce 2026 byla přiznána invalidita druhého stupně, potom by Vám zůstala základní výměra důchodu stejně vysoká, a sice 4900 Kč a procentní výměra důchodu by nově činila 9989 Kč. Invalidní důchod druhého stupně v roce 2026 by tak činil 14889 Kč.
Důležitost vlastního příjmu během invalidního důchodu
Výpočet Vašeho starobního důchodu bude záviset na celém průběhu pojištění, zde není stanoven žádný přepočítací koeficient. S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je však pro Vás rozhodně přínosné, že pracujete a z příjmu odvádíte sociální pojištění, protože doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně není náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu.
Závěrem
V případě zhoršení zdravotního stavu a přiznání vyššího stupně invalidity se Vám automaticky zvýší i měsíční částka invalidního důchodu. Procentní výměra důchodu se přepočítá příslušným koeficientem. Základní výměra důchodu zůstane stejná. Rozhodně by však nečinil invalidní důchod druhého stupně dvojnásobek invalidního důchodu prvního stupně. Zvýšení by bylo nižší, jak jsme si vypočítali na praktickém příkladu a jak lze odvodit z výpočtového přepočítacího vzorce. Při přepočtu se totiž základní výměra důchodu nemění a procentní výměra se při zvýšení invalidity z prvního na druhý stupeň násobí koeficientem 1,5.