Poradna: Jak si mohu zvýšit důchod za dva roky?
Kateřina: Za dva roky půjdu do normálního důchodu. Předčasný důchod jsem již zavrhla. Pořád jsem pracovala. Příjmy mi během života kolísaly. Teď mám dobrou práci. Co bych mohla ještě udělat, abych si nějak důchodově polepšila?
Z finančního hlediska je pro Vás tím nejzásadnějším rozhodnutím, že budete odcházet až do řádného důchodu. Předčasný důchod je nižší než řádný důchod a čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší finanční rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem. Pokud chcete mít co nejvyšší částku starobního důchodu, tak je nutné odejít do řádného starobního důchodu.
Související
Dva roky je krátká doba
Jestliže budete odcházet do důchodu za dva roky, tak již nemáte příliš času nějak ovlivnit měsíční částku starobního důchodu. Samozřejmě základním předpokladem je, že budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a nebudete mít mezeru v pojištění. Vyššími příjmy si však zvýšíte starobního důchod již poměrně málo.
Hodnotí se příjmy od roku 1986
Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná mzda za odpracované roky, tzv. osobní vyměřovací základ. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu hodnotí takto příjmově dlouhé období, tak již nemáte příliš času na ovlivnění částky osobního vyměřovacího základu. Z důvodu „zprůměrování“ jeden či dva příjmově lepší roky již osobní vyměřovací základ příliš nezvýší. Výpočtová formule starobního důchodu je navíc nastavena tak, že výsledný důchod je nižší než osobní vyměřovací základ, takže je vliv příjmově lepšího ale krátkého období poměrně malý.
Důchod si již příliš nezvýšíte, ale zabráníte jeho snížení
Vaše možnosti pro zvýšení starobního důchodu dva roky před odchodem do důchodu jsou již velmi omezené. Vyšší důchod si zaručíte odchodem do řádného starobního důchodu, výkonu výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku a co nejvyššími příjmy (dva roky však již osobní vyměřovací základ příliš nezvýší, jak jsem vysvětlil výše). Rozhodně však dva roky před odchodem do důchodu můžete zabránit, abyste neměla starobní důchod zbytečně nižší. Důkladně si zkontrolujete Váš průběh pojištění, který má ČSSZ ve své databázi a porovnejte ho se skutečností. Jestliže zjistíte, že není nějaké Vaše období správně zhodnoceno pro důchodové účely nebo najdete nesrovnalosti, tak vše „vydokladujte“ a zajistěte tak, aby výpočet Vašeho starobního důchodu odpovídal skutečnosti a žádné období tzv. „nepropadlo“.
Závěrem
S ohledem na výpočet Vašeho starobního důchodu je dobře, že máte aktuálně dobré zaměstnání a pěkné příjmy. Jak jsem Vám však vysvětlil výše, tak pár příjmově lepších let zvýší průměrnou důchodovou mzdu (osobní vyměřovací základ) poměrně málo, protože pro důchodové účely se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986, přičemž všechny roky mají příjmově stejnou váhu. Vaše aktuálně vyšší příjmy Vám však umožní v posledních dvou letech si ještě nějakou zajímavou částku na důchodu ušetřit. Jestliže Vás současné zaměstnání baví a máte hezké příjmy, potom si nejvíce zvýšíte svoji životní úroveň v důchodovém věku, jestliže budete pokračovat v práci i po dosažení řádného důchodového věku. V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy a současně k tomu pobírat starobní důchod. Dosažení řádného důchodového věku tak není výpovědní důvod. I za několik měsíců zaměstnání v důchodovém věku je možné si vytvořit zajímavý finanční polštář, protože se v daném období pobírá současně mzda a důchod.
TIP: Kalkulačka průměrné mzdy pro výpočet důchodu v roce 2026
TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2026