Poradna: Kolik si mohu vydělat v předčasném důchodu, abych neplatil žádné daně?
Štěpán: Na jaře odejdu do předčasného důchodu. Chci však mít alespoň nějaké vlastní příjmy. Jaké jsou moje příjmové možnosti? Jak to mám udělat, abych z příjmu neplatil žádné daně?
Hned na úvod je nutné zdůraznit, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud byste takový příjem měl, tak by Vám po dobu inkasování takového příjmu nenáležela výplata předčasného důchodu.
Pracovat na normální pracovní smlouvu nemůžete
Vzhledem k tomu, že ze zaměstnání na pracovní smlouvu, a to i na zkrácený úvazek, se vždy platí sociální pojištění, tak Vaše příjmové možnosti jsou značně omezené, jestliže chcete současně pobírat předčasný důchod, což předpokládám, když jste do předčasného důchodu odešel.
Nulové zdanění = zaměstnání na DPP s odměnou 11999 Kč a méně
Jestliže chcete mít ke svému předčasnému důchodu ještě nějaký další příjem a přitom nechcete platit z takového příjmu žádné daně, tak je řešením přivýdělek na dohodu o provedení práce. Když je hrubá odměna z dohody o provedení práce do limitu, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. V roce 2026 se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně.
I zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce mohou mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu uplatňovat slevu na poplatníka. To platí i pro Vás jako předčasného důchodce. Když tedy budete pracovat na dohodu o provedení práce a budete mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a hrubá měsíční odměna bude 11999 Kč a méně, tak čistá odměna na účet bude ve výši hrubé odměny a nebudete platit žádné daně. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.
Pasivní příjmy nemáte omezeny
V dotazu neuvádíte přesně, o jaký druh příjmů by se Ve Vašem případě mělo jednat. Předpokládám, že myslíte aktivní příjmy ze zaměstnání a podnikání. Jestliže však máte na mysli třeba i pasivní příjmy, potom jsou Vaše příjmové možnosti mnohem větší. Z pasivních příjmů (např. z kapitálového majetku nebo z nájmu) se totiž sociální pojištění nikdy neplatí a v jejich inkasování nejste nijak omezen. Na doplnění uvádím, že z pasivních příjmů se nikdy neplatí ani zdravotní pojištění. Do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová, protože vypočtenou daň z příjmu v takovém případě snižuje sleva na poplatníka do nuly. Nárok na roční slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč mají pochopitelně i předčasní důchodci.
Z podnikání budete vždy platit zdravotní pojištění
I předčasní důchodci mohou podnikat, hrubý zisk však musí mít do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Když je totiž při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk do limitu, tak se z něj neplatí sociální pojištění. Podmínku vedlejší činnosti splňují i podnikající předčasní důchodci. Zdravotní pojištění se však při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí vždy, konkrétní částka závisí na dosaženém zisku. Limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro rok 2026 je 117521 Kč, jedná se o zisk (tj. příjem ponížený o výdaj) a při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje, s tím je potřeba počítat.
