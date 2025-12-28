Poradna: Výhodnější krácení u předčasného důchodu a výdělek
Matěj: Příští rok půjdu do předčasného důchodu. Přibližně o rok a půl. Nikdy jsem nebyl na úřadu práce a pracuji hned po vyučení. Počítal jsem si to a měl bych splňovat podmínky pro lepší výpočet předčasného důchodu. Kolik si budu moci vydělat? O kolik je výpočet finančně výhodnější? A co valorizace?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Výhodnější krácení u předčasného důchodu činí 0,75 % za každý interval předčasnosti.
Nižší krácení u předčasného důchodu = nutnost získání vysoké doby pojištění
Nárok na výhodnější výpočet předčasného důchodu z důvodu nižšího krácení však má pouze žadatel o předčasný důchod, který získal vysokou dobu pojištění alespoň v rozsahu 45 let. Započítávání potřebné doby pojištění je v takovém případě přísnější, protože se nepočítají některé náhradní doby pojištění (např. studium nebo evidence na úřadu práce).
Finanční rozdíl za každý interval předčasnosti
Každý interval předčasnosti snižuje měsíční důchod nejčastěji v rozmezí od 350 Kč po 550 Kč. Přesná částka pochopitelně závisí na přesném průběhu pojištění, tj. výši rozhodných příjmech a získané době pojištění. Při nároku na poloviční krácení by každý interval předčasnosti snižoval důchod nejčastěji v rozmezí od 175 Kč po 275 Kč.
Přivýdělek není nijak zvýhodněn
Předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud by takový příjem předčasný důchodce měl, tak by za dané období neměl nárok na výplatu starobního důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku může mít předčasný důchodce libovolný příjem, to znamená, že již může pracovat i na klasickou pracovní smlouvu. Příjmové omezení je přitom stejné pro předčasné důchodce s klasickým krácením za předčasnost i pro předčasné důchodce s výhodnějším výpočtem předčasného důchodu.
Nejčastější způsob přivýdělku v předčasném důchodu
Získání vysoké doby pojištění nezlepšuje pracovní postavení v předčasném důchodu. I když byste měl nárok na výhodnější výpočet předčasného důchodu, tak byste si mohl do dosažení řádného důchodového věku přivydělat velmi omezeně, stejně jako ostatní předčasní důchodci. V praxi si předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce, v roce 2026 to bude s hrubou měsíční odměnou 11999 Kč a méně.
Omezení valorizace v předčasném důchodu
Jestliže odejdete do předčasného důchodu, tak budete mít do dosažení řádného důchodového věku omezenou valorizaci. Při každoroční lednové valorizaci se zvyšuje základní výměra důchodu v korunovém vyjádření a procentní výměra příslušným procentem. Předčasní důchodci mají nárok na zvýšení měsíční částky svého důchodu pouze z důvodu zvýšení základní výměry důchodu. Na zvýšení procentní výměry důchodu nemají předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku nárok, bez ohledu na skutečnost, že měli nárok na nižší krácení.
Závěrem
Výhodnější výpočet předčasného důchodu neznamená, že lze mít libovolné příjmy nebo standardní valorizaci. Příjmové a valorizační omezení pro předčasné důchodce je stejné, ať už měli klasické krácení či výhodnější krácení.
