Poradna: Mám si změnit penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření?
Leoš: Už dlouhodobě si spořím na penzijním připojištění. Známá mi říká, že mám raději přejít na doplňkové penzijní spoření, že více vydělám. Teď přemýšlím, zdali se mi tento krok vyplatí. Jak by případná změna probíhala a jak by to bylo se státním příspěvkem?
Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít pouze do konce listopadu 2012. Od roku 2013 je možné mít uzavřenu pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Oba produkty jsou státem podporované a slouží k zajištění na penzi. Na penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření je možné čerpat státní příspěvek a současně si lze při splnění zákonných podmínek snížit o vklady na smlouvu daňový základ a ušetřit tak na dani z příjmů. Státní výhody jsou u obou produktů shodné. Případnou změnou smlouvy se pro Vás v tomto ohledu nic nezmění.
Hlavní rozdíl = nezáporné zhodnocení
Výhodou i nevýhodou penzijního připojištění je nemožnost záporného zhodnocení. To mimo jiné znamená velmi konzervativní investování vložených finančních prostředků. Máte uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, takže i během horších let se Vám vklady na smlouvě zhodnocovaly, nemohlo dojít k poklesu. Vzhledem k nutnému konzervativnímu spravování finančních prostředků však bylo obecně roční zhodnocení u penzijního připojištění nízké. Pochopitelně mezi jednotlivými penzijními společnostmi byly rozdíly.
Doplňkové penzijní spoření a investiční strategie
Penzijní připojištění lze kdykoliv snadno převést na doplňkové penzijní spoření, a to u stávající nebo u jiné penzijní společnosti. Při případném přestupu k jiné penzijní společnosti vyřídí veškeré formality nová penzijní společnost. „Převod smlouvy“ je jednoduchou administrativní záležitostí, kterou lze zvládnout i prostřednictvím bankovní identity. Při osobní návštěvě na pobočce zjednodušeně řečeno stačí jeden ověřený podpis. Výhodou doplňkového penzijního spoření je možnost dosáhnout zajímavějšího zhodnocení. Všechny penzijní společnosti nabízejí několik fondů, tedy od konzervativního až po dynamický. V průběhu spoření na důchod je možné fond změnit. U žádné strategie ovšem není garantováno nezáporné zhodnocení, na druhou stranu však lze dosáhnout mnohem vyššího zhodnocení než u penzijního připojištění.
Předdůchod – pouze z doplňkového penzijního spoření
Kdo chce z různých důvodů čerpat před dosažením řádného důchodového věku předdůchod, ten musí mít uzavřenu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a období čerpání předdůchodu nemá negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se následně starobní důchod vypočítává, protože období předdůchodu je vyloučenou dobou pojištění. Tyto dvě výhody žádný jiný finanční produkt nenabízí. Díky předdůchodu se lze vyhnout odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu, na druhou stranu se značná část naspořených peněz vybere ještě v předdůchodovém věku.
Závěrem
Pokud budete v brzké době odcházet do předčasného důchodu nebo řádného starobního důchodu, tak již pravděpodobně nebudete současné penzijní připojištění měnit z důvodu výhody nezáporného zhodnocení. Pokud Vám však do dosažení důchodového věku ještě několik let chybí, potom je přechod z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření možností, jak své naspořené finanční prostředky více zhodnotit. Výběr fondu bude na Vás v závislosti na Vašem sklonu k riziku. Zhodnocení jednotlivých fondů u příslušných penzijních společností v minulých letech je k dohledání na stránkách APS (Asociace penzijních společností). Minulá čísla ovšem nejsou pochopitelně zárukou pro budoucí roky. V přehledu si můžete i dohledat počet účastníků v jednotlivých fondech a porovnat si výsledky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření navzájem. Jestliže budete chtít využít výhod předdůchodu, tak budete muset přejít na doplňkové penzijní spoření.
