Poradna: Spořím si na důchod, kolik mi vrátí na daních?
štítek Daně čtení na 3 minuty | přečteno 734×
Aleš: V letošním roce jsem si měsíčně spořil na doplňkovém penzijním spoření 2500 Kč a dalších 1500 Kč jsem si spořil v dlouhodobém investičním produktu. Mimo zaměstnání jiné příjmy nemám. Kolik mi vrátí zpět na daních?
Jestliže jste během celého roku 2025 pracoval pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně více zaměstnavatelů za sebou a u každého zaměstnavatele jste měl podepsáno prohlášení k dani a mimo zaměstnání neměl jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20000 Kč, tak můžete svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Do limitu se pochopitelně nepočítají příjmy, ze kterých byla odvedena 15% srážková daň z příjmu.
Související
Daňový přeplatek po ročním zúčtování daně
Pokud jste si spořil ve státem podporovaných finančních produktech na penzi, tak Vám skutečně vznikne nárok daňový přeplatek. Důvodem vzniku daňového přeplatku je skutečnost, že jste během roku 2025 formou měsíčních daňových záloh zaplatil vyšší částku, než bude činit vypočtená roční daň z příjmu. Částka daňového přeplatku bude následně ve výši rozdílu vypočtené roční daně z příjmů a celkové částky zaplacených daňových záloh během roku. Daňový přeplatek následně obdržíte ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně.
Spoření na důchod snižuje daň z příjmu
Z důvodu spoření na penzi ve státem podporovaných finančních produktech si snížíte roční daň z příjmu a obdržíte přeplatek na dani z příjmu. Na výpočet povinného sociálního pojištění a povinného zdravotního pojištění nemají platby na penzijních produktech vliv.
Daňový odpočet
Vlastní vklady na státem podporované finanční produkty patří mezi nezdanitelné položky uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu. Všechny nezdanitelné položky snižují při splnění zákonných podmínek roční daňový základ. To znamená, že každá tisícikoruna daňového odpočtu snižuje roční daň z příjmu o 150 Kč. Pokud byla během roku zaplacena formou měsíčních daňových záloh částka ve stejné výši, tak současně znamená tisícikoruna daňového odpočtu daňovou vratku ve výši 150 Kč, např. 10000 Kč daňového odpočtu je důvodem pro daňový přeplatek neboli daňovou vratku ve výši 1500 Kč.
Daňový odpočet u finančních produktů
Pro účely daňového odpočtu se u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření hodnotí vlastní vklady nad částku, pro kterou náleží maximální státní měsíční příspěvek. Nárok na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 340 Kč vzniká u měsíční úložky ve výši 1700 Kč. Jestliže jste si po celý rok 2025 spořil na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2500 Kč, tak se Vám pro účely daňového odpočtu bude započítávat částka 9600 Kč (2500 Kč – 1700 Kč) × 12 měsíců). Na smlouvu o dlouhodobém investičním produktu nenáleží státní příspěvek, takže měsíční vklad na smlouvu ve výši 1500 Kč znamená souhrnný roční daňový odpočet ve výši 18000 Kč (1500 Kč × 12 měsíců). Pro všechny finanční produkty je přitom zaveden souhrnný limit pro daňové odpočty ve výši 48000 Kč. Vy máte nárok na daňový odpočet ve výši 27600 Kč (9600 Kč + 18000 Kč).
Závěrem
Roční daňový odpočet ve výši 27600 Kč Vám přinese nárok na daňovou vratku ve výši 4140 Kč (27600 Kč × 15 %). To za předpokladu, že Váš roční daňový základ je do 1676052 Kč. Pokud by byl Váš roční daňový základ vyšší, potom by to pro Vás znamenalo daňový přeplatek ve výši 6348 K (27600 Kč × 23 %). Daňový základ nad 1676052 Kč totiž podléhá 23% sazbě daně z příjmu.
TIP: Kalkulačka nemocenské v roce 2026