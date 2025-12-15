Poradna: Jak se zvýší manželce velmi nízký důchod?
Slavomír: Manželka mě vždy podporovala v kariéře, takže jsem měl pěkné peníze. Manželka tak byla často v domácnosti bez příjmu. Když pracovala, tak často na dohody nebo zkrácený úvazek s nízkým příjmem. Finančně jsem rodinu zabezpečil a mám i poměrně slušný důchod, manželka má důchod pouze necelých osm tisíc. To nevadí, finančně hospodaříme dohromady. Někde jsem ale zaznamenal, že by si manželka měla pro příští rok výrazněji polepšit. Můžete mi to vysvětlil?
Měsíční starobní důchod závisí na konkrétním průběhu pojištění. Při problematickém průběhu pojištění může být měsíční částka starobního důchodu tak nízká, jako má Vaše manželka. Např. starobní důchod přiznaný v roce 2025 mohl činit nejméně 5430 Kč. Každý starobní důchod se totiž skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejně vysoká a v roce 2025 činila 4660 Kč. Procentní výměra důchodu závisela na konkrétním průběhu pojištění a nemohla činit méně než 770 Kč. Jestliže Vaše manželka skutečně odpracovala málo let a měla velmi nízké rozhodné příjmy, potom může mít měsíční důchod necelých osm tisíc korun, jak píšete.
Standardní zvýšení starobního důchodu pro rok 2026 činí 240 Kč u základní výměry důchodu (z 4660 Kč na 4900 Kč) a 2,6 % u procentní výměry důchodu. Pokud však měsíční částka starobního důchodu po této normální valorizaci činí méně než 9800 Kč, potom se měsíční starobní důchod zvýší na 9800 Kč. Částka 9800 Kč je nová absolutní minimální hranice u starobních důchodů. Vaše manželka si tak finančně polepší více než většina starobních důchodců. Zvýšení jejích důchodu bude nad rámec standardní valorizace.
Výchovné je součastí zvýšení na minimum
Měsíční minimální důchod ve výši 9800 Kč je stejně vysoký pro ženy, které uplatňují výchovné na dítě či děti i pro ženy, které nemají nárok na výchovné k důchodu, i pro muže. Pro ženy, které vychovaly více dětí, tak neplatí žádný vyšší absolutní minimální důchod oproti jiným příjemcům starobního důchodu.
Zvýšení je snadné, není třeba psát žádnou žádost
Ke zvýšení všech státních důchodů z důvodu lednové valorizace dochází automaticky. Stejná postup bude i u Vaší manželky. Její měsíční starobní důchod se na částku 9800 Kč zvýší rovněž automaticky a nebude muset vyplňovat žádný formulář nebo si psát nějakou vlastní individuální žádost a ani se nebude muset osobně dostavit na místně příslušnou Okresní správ sociálního zabezpečení.
Závěrem
S manželkou si od ledna příštího roku skutečně poměrně značně finančně polepšíte. Vám se v korunovém vyjádření zvýší Váš měsíční důchod poměrně výrazně, protože máte nadprůměrný starobní důchod a při klasické valorizaci platí, že v korunovém vyjádření se nadprůměrné důchody zvyšují více než průměrné důchody nebo podprůměrné důchody. Vaší manželce se rovněž zvýší měsíční částka starobního důchodu citelně, protože se provede zvýšení alespoň na absolutní minimum v roce 2026 ve výši 9800 Kč.