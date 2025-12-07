Poradna: Ukončené podnikání během roku 2025 a daně
Sofie: Poslední tři roky jsem podnikala, v letošním roce však již příjmy značně poklesly a byly pouze dvacet tisíc měsíčně, tak jsem se nechala od září zaměstnat. Mám jisté peníze a mnohem méně starostí. Zaměstnání mi vyhovuje více. Jak to budu mít s daněmi za rok 2025? Budu si muset vše ještě sama řešit, když už jsem všude oznámila ukončení podnikání a mám pouze příjmy ze zaměstnání?
V měsících lednu až srpnu jste podnikala, takže nebudete moci požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a budete si muset sama podat daňové přiznání. Do daňového přiznání za rok 2025 uvedete nejenom příjmy ze zaměstnání, ale i z podnikání.
Související
Čtyřstránkové daňové přiznání a přílohy
Budete muset vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání, přičemž nedílnou přílohou daňového přiznání bude potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a samozřejmě příloha číslo jedna, kde se uvedou příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.
Přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Současně budete muset za rok 2025 odevzdat i přehledy na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. V měsících lednu až srpnu jste vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, takže za tyto měsíce budete muset dodržet minimální vyměřovací základ. Pokud jste během roku platila řádně a včas měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění alespoň v minimální výši, tak nebudete mít při příjmech 20000 Kč v měsících lednu až srpnu nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění, neboť budou povinnosti splněny úhradou měsíčních záloh.
Výdajový paušál dle činnosti
K uvedeným příjmům uplatníte výdaje příslušným výdajovým paušálem nebo skutečné výdaje, pokud vedete daňovou evidenci. Na doplnění uvádím, že pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti na základě živnostenského oprávnění lze uplatnit 60% výdajový paušál. Pro neživnosti 40% výdajový paušál. Nejvyšší 80% výdajový paušál je možné uplatnit pro řemeslné živnosti a zemědělské činnosti.
Závěrem
Ukončením samostatné výdělečné činnosti v průběhu roku jste se nezbavila všech daňových povinností. Za rok 2025 budete muset ještě odevzdat daňové přiznání a přehledy. Zaměstnavatele nebudete moci požádat o roční zúčtování daně. Vzhledem k tomu, že jste podnikala již v předchozích letech, tak máte s vyplňováním daňových tiskopisů zkušenosti a nemělo by to pro Vás být nikterak složité. Jestliže během roku 2026 budete mít pouze příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) pouze pro jednoho stávajícího zaměstnavatele a nebudete mít jiné zdanitelné příjmy, tak za rok 2026 již žádné daňové starosti mít nebudete a budete moci požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2026.
