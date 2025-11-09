Poradna: Dva příjmy v předčasném důchodu
Milan: Před půl rokem jsem odešel do předčasného důchodu. Nyní si přivydělávám na dohodu o provedení práce. Od příštího roku bych chtěl začít i podnikat s nízkým ziskem. Je to možné? Jaké limity pro mě budou platit?
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak již budete moci mít libovolný příjem a k tomu pobírat starobní důchod. Vzhledem k formulaci dotazu a skutečnosti, že jste do předčasného důchodu odešel teprve před půl rokem, tak předpokládám, že jste zatím řádného důchodového věku nedosáhl a platí pro Vás příjmové limity.
Přivýdělek na dohodu o provedení práce
V roce 2025 si mohou předčasní důchodci, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, a kteří pracují na dohodu o provedení práce, přivydělat na DPP měsíčně 11499 Kč a méně. Z takto vysoké hrubé odměny se neplatí sociální pojištění a souběh předčasného důchodu a zaměstnání na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do výše uvedeného limitu je možný. V roce 2026 se nebude z dohody o provedení práce platit sociální pojištění, když bude hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně.
Podnikání v předčasném důchodu
Podnikající předčasní důchodci vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ze které se neplatí sociální pojištění, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2026 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk do 117521 Kč, v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. Pro celý kalendářní rok 2025 byl limitem pro neplacení sociálního pojištění hrubý zisk do 111736 Kč. Limitem je hrubý zisk, tj. příjem ponížený o související výdaje.
Souběh příjmů je možný
Předčasní důchodci, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, mohou mít více různých příjmů, ze kterých se neplatí sociální pojištění a k tomu ještě pobírat na účet předčasný důchod. K zaměstnání na dohodu o provedení práce můžete tedy podnikat. Musíte si však ohlídat příjmové limity pro neplacení sociálního pojištění.
Nedodržení zákonných podmínek = nedostává se předčasný důchod na účet
I předčasní důchodci mohou pochopitelně v případě zajímavé pracovní nebo podnikatelské nabídky mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, ale bez pobírání předčasného důchodu. Dostávat na účet předčasný důchod je možné pouze za předpokladu, že neplyne předčasnému důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Kdyby předčasný důchodce měl příjem, ze kterého se musí platit sociální pojištění, potom by po dobu výkonu takové výdělečné činnosti nedostával předčasný důchod na účet. Výplata státního starobního důchodu by se obnovila po dosažení řádného důchodového věku nebo po ukončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění.
Závěrem
Příjmová omezení pro Vás budou platit do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak budete moci mít libovolný příjem. Do dosažení řádného důchodového věku však musíte dodržovat příjmové limity, pokud chcete nadále dostávat předčasný důchod na účet. Při splnění výše popsaných zákonných limitů z dohody o provedení práce a samostatné výdělečné činnosti budete moci v roce 2026 mít současně tři příjmy: předčasný důchod, odměnu z dohody o provedení práce i zisk z podnikání.