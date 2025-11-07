Poradna: Neplacení sociálního pojištění v důchodu a nemocenská
Dita: Jsem již přes rok v důchodu. Stále však pracuji na zkrácený úvazek, hrubou mzdu mám necelých 30 tisíc korun. V letošním roce mám vyšší čistou mzdu, protože neplatím sociální pojištění. Aktuálně mám zdravotní problémy a asi budu na nemocenské. V zaměstnání však ještě končit nechci. Dostanu vůbec nemocenskou, když neplatím sociální pojištění?
Příznivou legislativní novinkou letošního roku pro pracující řádné starobní důchodce je skutečně sleva na sociálním pojištění. Starobní důchodci pobírající v plné výši řádný starobní důchod mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy.
Nemocenské pojištění pracující starobní důchodci stále platí
Souhrnná sazba sociálního pojištění, které v sobě zahrnuje i nemocenské pojištění, je 7,1 %. Pracující řádní starobní důchodci tak stále platí na „sociálním“ pojištění 0,6 % z hrubé mzdě. To mimo jiné znamená, že při splnění zákonných podmínek mají pracující řádní starobní důchodci nárok na nemocenskou, protože jsou účastni na nemocenském pojištění.
Od kdy náleží nemocenská?
Nárok na nemocenskou vzniká až od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nemocenskou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Podmínky pro samotné přiznání nemocenské jsou stejné pro zaměstnance v předdůchodovém věku i pro zaměstnance pobírájící řádný starobní důchod. Nemocenskou nelze nikdy dostávat dříve než od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti.
Legislativní úprava
Podmínky nároku na nemocenskou pro řádné starobní důchodce jsou upraveny v § 28 zákona o nemocenském pojištění. Vzhledem k tomu, že pracujete na zkrácený úvazek a odvádíte ze své hrubé mzdy sociální pojištění, tak budete mít v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou. Výše nemocenské však bude odpovídat Vaší hrubé mzdě. Při hrubé mzdě necelých 30 tisíc korun bude pochopitelně nižší, než kdyby hrubá mzda byla třeba 50000 Kč. Samotný výpočet nemocenské je stejný pro zaměstnance v předdůchodovém věku i pro pracující řádné starobní důchodce.
Omezení nemocenské pro starobní důchodce
Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na nemocenskou nejdéle po dobu 70 kalendářních dní a pouze za dobu trvání pracovního poměru. V případě, že by Vám zaměstnání skončilo, tak byste již na nemocenskou nárok neměla.
Závěrem
I když máte jako pracující řádný starobní důchodce nárok na slevu na sociálním pojištění při výpočtu čisté měsíční mzdy, tak máte nárok na případnou nemocenskou, která by Vám náležela až od patnáctého kalendářního dne a jenom po dobu trvání pracovního poměru a nejvýše 70 kalendářních dní. Vaše zaměstnání na zkrácený úvazek má vliv pouze na samotnou částku nemocenské, protože z důvodu zaměstnání na zkrácený úvazek máte hrubou měsíční mzdu nižší, než byste měla v případě zaměstnání na plný úvazek, přičemž rozhodným vstupním údajem pro výpočet nemocenské je dosahovaná hrubá mzda před nástupem na nemocenskou.
