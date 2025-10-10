Poradna: Přenechání práci kolegyni a odchod do předčasného důchodu
Marie: V naší firmě se bude propouštět, i u nás na oddělení. Pracuji s kolegyní, která má dvě děti, které vychovává sama, tak nechci, aby dostala výpověď ona. Za rok a půl budu moci odejít do předčasného důchodu, tak přemýšlím, že to navrhnu zaměstnavateli. Co si mám při odchodu do předčasného důchodu ohlídat?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost, "standardní" krácení v roce 2026 bude činit 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z tohoto důvodu je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a nikoliv přesně tři roky.
Poloviční krácení není pro každého
Občané, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 45 let, budou mít v roce 2026 nárok na poloviční krácení, do potřebné doby pojištění pro nižší krácení se však některé náhradní doby pojištění nezapočítávají (např. studium), takže je těžké tuto zákonnou podmínku splnit.
Získání nižší doby pojištění
Předčasný důchod je nižší oproti řádnému důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Každý ukončený rok pojištění přitom hraje při výpočtu starobního důchodu významnou roli.
Datum skončení v zaměstnání
Jestliže se skutečně rozhodnete odejít do předčasného důchodu, což je pouze Vaše osobní rozhodnutí a nikdo Vás k tomu nemůže nutit, tak by pro Vás bylo ideální, kdybyste u současného zaměstnavatele mohla pracovat ještě tak dlouho, abyste do odchodu do předčasného důchodu mohla pobírat podporu v nezaměstnanosti a neměla tak žádný měsíc výpadek příjmu.
Evidence na úřadu práce v roce 2026
V roce 2026 budou mít občané starší 57 let nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž evidencí na úřadu práce si zvýšíte dobu pojištění, neboť období nároku na podporu v nezaměstnanosti se započítává jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce patří i mezi vyloučenou dobu pojištění, takže toto období nemá vliv na výpočet osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé mzdy za odpracované roky), ze které se následně starobní důchod vypočítává.
Kdy náleží odstupné?
Pokud Vám dá zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce nebo bude pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, kde bude důvod nadbytečnosti výslovně uveden, tak budete mít nárok na zákonné odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Jestliže byste z různých důvodů podala výpověď Vy sama, potom by Vám odstupné nenáleželo. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele odpracovali déle než dva roky mají nárok na zákonné odstupné alespoň ve výši trojnásobku průměrného výdělku, tak se již jedná o velmi významnou částku.
Další „nepříjemnosti“ spojené s předčasným důchodem
Odchod do předčasného důchodu neznamená pouze trvale nižší důchod z důvodu krácení za předčasnost, ale i omezení výdělku a nižší valorizaci. Předčasným důchodcům se až do dosažení řádného důchodového věku zvyšuje z důvodu každoroční valorizace pouze základní výměra důchodu a nikoliv procentní výměra důchodu. Předčasní důchodci navíc nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. S těmito omezeními je tedy při volbě předčasného důchodu rovněž nutné počítat.