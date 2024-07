ECB nechala své sazby beze změny

Vyčkávací strategie ECB

Členové rady již dopředu avizovali, že na tomto zasedání se nebude diskutovat o snížení sazeb. Hlavním tématem setkání bude vyhodnocení účinku prvního snížení sazeb. Rada asi k žádnému jasnému stanovisku nedošla, a proto se rozhodla dál pozorovat reakci trhů a ekonomiky na toto první snížení sazeb. Šéfka ECB znovu opakovala, že je velmi důležité, aby další snižování sazeb bylo závislé především na makroekonomických datech.

Inflace v eurozóně se již několik měsíců pohybuje mezi 2,4 až 2,9 %. To je o trochu méně než v USA. Na druhou stranu inflační cíl 2 % je daleko. Pokud bude ECB chtít dosáhnout inflačního cíle, nebude si moct dovolit sazby snižovat rychle.

Co čekat od zářijového zasedání ECB?

V srpnu bankovní rada ECB zasedat nebude, takže sazby zůstanou na současných úrovních až do dalšího zasedání, které proběhne 12. září. Hlavním problémem ECB zůstane navázanost na rozhodnutí amerického FEDu. ECB odvážně začala se snižováním sazeb jako první, ale nemůže si dovolit, aby vznikl velký rozdíl mezi sazbami dolaru a eura. Kdyby ECB začala rychleji snižovat své sazby než americký Fed, hrozilo by, že euro by silně oslabilo. Oslabené euro by silně posílilo proinflační tlaky.

Finanční trhy počítají s 90% pravděpodobností, že Fed sníží své sazby na svém zasedání v září. To je však jen odhad trhů, nikoliv závazek Fedu. Zatím všechna očekávání trhů od poloviny roku 2023 jsou mylná. Trhy se mohou zmýlit i tentokrát. ECB tak musí čekat, až bude situace kolem Fedu jasnější. Hodně napoví tradiční sympozium centrálních bankéřů z celého světa v Jackson Hole, které proběhne 22. až 24. srpna 2024. Do té doby můžeme tedy pouze spekulovat.

Matěj Široký