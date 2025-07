Jak využít slabý dolar?

Paradox dolaru

Ještě překvapivější je vývoj dolaru v kontextu úrokových sazeb. Zatímco americký Fed stále udržuje restriktivní měnovou politiku, ECB se již přiblížila normativní úrovni, tedy takové, kdy úrokové sazby nebrzdí evropskou ekonomiku. Podobně, když se podíváme na prognózy hospodářského růstu podle Mezinárodního měnového fondu, USA letos očekávají růst o 1,8 % ročně, zatímco eurozóna pouze o 1 %. I z tohoto pohledu by měl americký dolar posilovat. Proč tedy dolar oslabuje?

Dvě příčiny slabého dolaru

Existují dva hlavní důvody, které oba souvisí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten prosazuje politiku slabého dolaru, aby podpořil americký export. Díky silnějšímu exportu očekává, že se Amerika pomalu, ale jistě znovu zaplní továrnami. Trhy tak předpokládají, že se mu tento záměr podaří.

Druhý důvod je pragmatičtější. Mnoho investorů považuje Trumpovu Ameriku za nepředvídatelnou. Jeho radikální politika cel může mít řadu negativních dopadů, včetně růstu inflace. Vysoká inflace by nutila Fed k dalšímu zvyšování sazeb, což by samo o sobě přineslo na trhy větší nejistotu. Investoři proto přesouvají své investice z amerických akcií do evropských. Evropské akciové indexy si vedou velmi dobře ve srovnání s americkými. Aby investoři mohli evropské akcie nakoupit, potřebují eura. Poptávka po euru tak přirozeně roste, a s ní i jeho cena. Evropští centrální bankéři na svém zasedání v Sintře vyjádřili obavy ze silného eura. Klíčová hranice je 1,20 – pokud euro posílí nad tuto úroveň, centrální bankéři budou hledat způsoby, jak ho oslabit.

Výhody slabého dolaru

Pokud jste na začátku roku nakoupili americké akcie, musíte se vyrovnat se ztrátou způsobenou oslabením dolaru. Zabezpečení proti měnovému riziku je proto důležité. Naopak, pokud nyní zvažujete nákup amerických akcií, za české koruny získáte větší podíly než na začátku roku. Mezi americkými akciemi se můžete zaměřit na společnosti, které ze slabého dolaru profitují, tedy na exportní firmy.

Slabý dolar těší motoristy, protože udržuje cenu benzínu v přijatelném cenovém rozmezí. Podobně slabý dolar podporuje růst cen zlata a kryptoměn. Pokud bude dolar dále oslabovat, můžeme u těchto dvou finančních aktiv očekávat nová historická maxima (ATH).

Matěj Široký